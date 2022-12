Honda kündigt eine Elektro-Hornet an – verklausuliert

Hondas Ankündigung zur Rose Parade in Pasadena(USA - was haben die da für ein Motorrad gezeichnet?

An der Neujahrsparade von Pasadena/USA wird Honda gemäss eigener, verklausulierter Ankündigung mit einem Elektro-Motorrad teilnehmen. Eine Zeichnung erinnert an die 750er Hornet.

In Pasadena, das man als Vorort von Los Angeles bezeichnen könnte, findet seit 1890 eine Neujahrsparade statt, die Rose Parade. Honda ist seit 2011 Sponsor dieser Veranstaltung und hat darum das Privileg, mit seinen Vehikeln an der Spitze der Parade einher zu kommen.

Das hat insofern etwas mit dem ersten Elektromotorrad von Honda zu tun, als das auf der firmeneigenen Ankündigung für die Parade in einer bunten Zeichnung mehrere Fortbewegungsmittel von Honda zu sehen sind: Der elektrisch angetriebene SUV namens Prologue, der Hybrid-Rennwagen Acura ARX-06, der Privatjet Elite II, der Prototyp eines Elektro-Hubschraubers und, eben, ein Motorrad.

Dieses Motorrad ähnelt im Design der aktuellen Hornet 750, hat aber keinen Auspuff und anstelle des Motors eine grossflächige Abdeckung. Dahinter könnte die Akku- und Antriebseinheit eines Elektro-Motorrads untergebracht sein.

Dieses gezeichnete Motorrad bezeichnet Honda in der Ankündigung zur Rose Parade als Electric Motorcycle. Weiteren Angaben gönnt uns Honda nicht, noch nicht einmal eine Typenbezeichnung , weshalb auch alles weitere – Entwicklungsstand, Produktionsbeginn, Leistung, Reichweite, Preis – reine Spekulation wären. Vielleicht werden wir am Abend der Rose Parase, die am 2. Januar 2023 stattfindet, mehr wissen.