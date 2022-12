Red Bull Ring: Winter-Wonderland mit wenig Grip

Die Slicks müssen im Schrank bleiben und auch Top-Zeiten sind nicht gefragt. Doch auch im Winter hat der Red Bull Ring in der Steiermark so einiges zu bieten. Drift-Künstler dürfen sich freuen. Programm Familien.

Ab 08. Dezember (Änderungen vorbehalten) öffnet Österreichs Motorsport-Hochburg wieder ihre Tore für PS-Fans, die ein gemeinsames Motto verbindet: Weniger ist mehr – weniger Grip für mehr Spaß! Auf dem Red Bull Ring stehen ausgesuchte ‚Spielzeuge‘ parat, um ein- oder zweispurig auf Schnee, Eis und schwierigem Untergrund ans Limit zu gehen. Wer sein fahrerisches Können perfektionieren möchte, dem stehen professionelle Instruktoren bei Winter Trainings zur Seite. Das Gelernte im Wettkampf unter Beweis stellen können die Teilnehmer im Rahmen von zahlreichen Fahrerlebnis-Events, wie der KTM X-Bow Winter WISBI Challenge, der KTM Enduro Snow Attack und der GASGAS Winter Trial Trophy.

Die kalte Jahreszeit genießen Winterfreunde zudem beim Biathlon im Fahrerlager oder beim Stockschießen und für Kids Action ist ebenfalls gesorgt. Spaß auf befestigten Wegen und abseits davon. Am Spielberg ist die Zeit für winterliche Fahrerlebnisse gekommen. Die Besucher geben entweder mit dem eigenen Fahrzeug Gas oder toben sich mit Fahrzeugen des Fuhrparks aus.

Es geht auch einspurig. Im Winter beherbergen die Garagen des Red Bull Ring einen Indoor-Parcours für Trial-Freunde vom Anfänger bis zum Profi, für Erwachsene und mit speziellen Bikes auch für Kinder. Auf dem Weg zu perfekter Balance und Körperbeherrschung stehen erfahrene Instruktoren zur Seite. Mit etwas Übung stellen Spurengasse, Schwebebalken und Felsblöcke bald kein Hindernis mehr dar. Attraktive Preise winken Hobby-Fahrern, die im Jänner und Februar bei der GASGAS Winter Trial Trophy ihr Talent unter Beweis stellen.

Mit Ski und Lasergewehr am Spielberg. Bei entsprechender Witterung ist am Red Bull Ring eine Schneefläche präpariert. Im Fahrerlager können Biathleten in den nächsten Monaten an einer wettkampftauglichen Schießanlage mit Lasergewehren trainieren. Die Zielscheiben mit Durchmessern von 4,5 cm (liegend) bzw. 11,5 cm (stehend) entsprechen internationalen Richtlinien. Wie viel Schnee liegt und welche winterlichen Fahrerlebnisse angeboten werden, darüber informieren ab 08. Dezember das täglich aktualisierte Ampelsystem unter www.redbullring.com und die Winter-Hotline unter +43 3577 202.

Winterspaß für die ganze Familie & Einkehr am Red Bull Ring. Mit Crazy Karts für Kinder ab sieben Jahren, Bobby Cars und einer RC Bahn, dem Spiel Heißer Draht und einem Pit Stop Game wartet in den Boxen des Red Bull Ring auch auf die jüngsten Besucher eine abwechslungsreiche Erlebniswelt. Zu einem perfekten Wintertag mit der ganzen Familie am Spielberg gehört Stockschießen auf einer Synthetik-Bahn oder der Ausklang am Winterwanderweg, der zum Bullen, dem Wahrzeichen des Red Bull Ring, ins Zentrum der Rennstrecke führt. Sich aufwärmen und entspannen – dazu laden das Wing Café oder die Bull’s Lane ein.

Alle Infos rund um die Events und das Wetter gibt es beim Red Bull Ring.