Hallentraining mit Roland Resch: Spass und Lerneffekt

Der Maestro himself machts vor: Abfangen eines wegrutschenden Vorderrades

Die Yamaha Reitwagen Racing School bietet im Winterhalbjahr Hallentrainings in Deutschland und Österreich. Kein Rennfahrertraining, sondern Fahrspass und Lerneffekt für alle sportlichen Motorradfahrer.

Vielen SPEEDWEEK-Lesern dürfte der Österreicher Roland Resch noch in Erinnerung sein von seiner Teilnahme an der Superbike-WM und -IDM, als zweifacher österreichischer Meister der Superbike-Klasse oder als Gesamtsieger des Alpe Adria Cups.

Schon 2010, als er noch als Rennfahrer aktiv war, gründete Resch seine Reitwagen Racing School. Daraus ist ein Schulungskonzept mit drei Aktivitäten geworden: Klassische Rennstreckentrainings, Trainings mit gestellten Yamaha YZF-R3, Hallentrainings mit Yamaha TT-R125.

Noch im vergangenen Frühling wurde mit dem Hallentraining in Bad Mergentheim eine deutsche Niederlassung eröffnet. Rechtzeitig auf den garstigen Winter bietet die Yamaha Reitwagen Racing School von Roland Resch nun wieder uneingeschränkt Trainings in der Karthalle von Bad Mergentheim (bei Boxberg, ca 115 km nördlich von Stuttgart) an.

«Ein Hallentraining ist das ultimative Training für alle Motorradfahrer, die ihre Fahrtechnik verbessern, mit Freunden/Kollegen Spaß haben oder sich vor der neuen Motorradsaison entrosten wollen», sagt dazu Resch. Es ist kein Supermoto Training – aber Roland Resch selbst hat für seinen Supermoto Staatsmeistertitel 2006 unzählige Runden in der Karthalle absolviert. Obwohl es kein Drift-Training ist, kann man beim Training in der Halle lernen, Vorder- und Hinterradrutscher zu kontrollieren. Natürlich macht so ein Training jedem Motorradfahrer auch gehörig Spaß – und das während des kalten, unwirtlichen Winterhalbjahres.

Für dieses Training braucht mna nicht einmal ein eigenes Motorrad oder einen Führerschein zu besitzen. Grundvoraussetzung für die Teilnahme ist die Fähigkeit, ein Motorrades ohne viel nachdenken bedienen zu können (schalten, kuppeln, bremsen). Jeder Teilnehmer erhält sein eigenes Motorrad – die TT-R125 von Yamaha ist auch für Fahrer mit mehr als 1,80 m Körpergröße geeignet. Reifen und Belag sind perfekt aufeinander abgestimmt, um sich bei einem breiten Grenzbereich mit wegrutschenden Rädern vertraut zu machen. «Das hat mit Pitbike-Training oder Supermotofahren in der Halle gar nichts gemein, sondern ist echte praxisorientierte Fahrtechnik für jeden Motorradfahrer – gepaart mit Fahrspaß der süchtig macht!», verspricht Resch.

Die Hallentrainings der Yamaha Reitwagen Racing School finden von Oktober bis Mai statt und dauern von 9.00 bis 12.00 Uhr. Trainingshallen sind die grösste Indoor-Karthalle Österreichs in Langenzersdorf bei Wien und die Karthalle Burg-Park-Ring in Bad Mergentheim/Deutschland.

Ein Training kostet 300 Euro inklusive Leihmotorrad, Sturzbudget, Hallenmiete, Sprit und Instruktor. Wer gleich drei Trainings miteinander bucht, zahlt 750 Euro, das Fünfer-Abo gibt’s für 1250 Euro. Lizenzierte Rennfahrer bis 22 Jahre erhalten 50 Prozent Ermässigung. Terminübersicht und Buchung auf der Homepage der Yamaha Reitwagen Racing School.