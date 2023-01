KTM Adventure Rally 2023: Abenteuer in Norwegen

KTM Adventure Rally: Im Juli 2023 in Norwegen

Die jährliche europäische KTM Adventure Rally findet 2023 im Norden statt. In der spektakulären Landschaft Norwegens gibt es reichlich Gelegenheit für Erkundungen, Adrenalin, Kameradschaft und Spaß.

Vom 24. bis 28. Juli 2023 werden sich in Nordeuropa gleichgesinnte KTM-Fahrer für eine weitere spektakuläre Ausgabe der KTM Adventure Rally versammeln. Die Plätze sind wie immer streng limitiert und enorm begehrt, besonders nach dem großen Erfolg der Veranstaltungen der letzten Jahre in Italien, Bosnien, Griechenland und Frankreich.

Die 150 Teilnehmer werden in Norwegen im Kvitfjell Hotel nahe Lillehammer ihr Basislager aufschlagen; jeweils 24 Fahrer werden für die Erkundungstouren in vier geführte Gruppen aufgeteilt. Weiters gibt es die Möglichkeit, dank GPS-Führung im Rally-Stil selbst zu navigieren und auf Erkundungstour zu gehen.

Mit dabei sind auch in diesem Jahr wieder KTM-Botschafter wie Chris Birch, die helfen, anleiten und Geschichten von ihren Motorradabenteuern erzählen. Jeden Abend ist für Verpflegung, Musik und Unterhaltung gesorgt. Die KTM-Technikercrew vor Ort stellt sicher, dass die Bikes stets top gewartet sind.

Die Routenwahl verspricht die perfekte Kombination aus spannenden Herausforderungen und wunderschöner Landschaft. Genau die richtige Mischung, um unvergessliche Erinnerungen inmitten der KTM-Familie zu schaffen!

Bei der KTM Adventure Rally sind alle KTM-Fahrer willkommen, unabhängig vom gefahrenen Modell und dem Fahrerlevel. Das Wichtigste ist immer der Spaß an der gemeinsamen Sache. Zum ersten Mal läuft die Reservierung für die KTM Adventure Rally in diesem Jahr online ab. Am 28. Februar 2023 wird das Reservierungsportal geöffnet, auf dem auch nähere Informationen zum Preis zu finden sein werden. Wie gewohnt gilt auch 2023 wieder das First-Come-First-Serve-Prinzip. #DARE2ADV.