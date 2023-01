BMW: Absatzrekord zum 100-jährigen Jubiläum

Mit 202.895 an Kunden übergebenen Motorrädern und Scootern und damit einem Plus von 4,4 % gegenüber Vorjahr erzielte BMW Motorrad 2022 das stärkste Absatzergebnis seiner Unternehmensgeschichte.

«Ich bedanke mich sehr herzlich bei unseren Kunden weltweit für das große Vertrauen, das sie uns auch 2022 wieder entgegengebracht haben», kommentiert Dr. Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad den Absatzrekord. «Das Rekordergebnis in 2022 belegt eindeutig, dass sich unser attraktives Produktangebot und unsere Marke großer Beliebtheit bei den Kunden erfreuen. Ich blicke mit großer Freude und Zuversicht auf unser 100-Jahre-Jubiläumsjahr 2023.»

Mit 24.129 abgesetzten Motorrädern und Scootern bleibt Deutschland auch 2022 der größte Einzelmarkt für BMW Motorrad. Mit einem Bestwert von 21.223 ausgelieferten Fahrzeugen und damit einem Plus von 6,7 % gegenüber Vorjahr sorgte unter anderem Frankreich für ein erfreuliches gesamteuropäisches Ergebnis für BMW Motorrad.

In weiteren Regionen konnten 2022 gleich mehrere Länder mit einem Rekordjahr abschließen. In Asien (46.332 / +7,4 %) haben sowohl China (15.404 / + 7,7 %) als auch Indien (7.282 / +40,3 %) ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Auch in Nordamerika (20.295 +11 %) trieben Bestwerte aus den USA (17.690 +10,4 %) das Wachstum. Für das Rekordjahr von BMW Motorrad sorgten zudem die lateinamerikanischen Märkte (25.480 / +17,2 %). Als Spitzenreiter positionierte sich dort Brasilien mit einem Rekordabsatz von 13.051 verkauften Fahrzeugen und einem Plus von 17 % gegenüber Vorjahr.

Mit fast 30 % aller verkauften Motorräder leisteten mit zusammen knapp 60.000 Stück die R1250GS und R1250GS Adventure einen unverzichtbaren Beitrag zu diesem Gesamtergebnis. Von der sportlichen Vierzylinder-Baureihe mit S1000RR, M1000RR, S1000R und S1000XR wurden weltweit knapp 23.500 Modelle abgesetzt. Immer bedeutender werden für BMW die Einsteiger-Modelle G310R und G310GS mit einem Absatz von 24.000 Stück.

Mit knapp 5.000 verkauften Einheiten bereits im Jahr seiner Markteinführung lässt der E-Scooter CE04 aufhorchen. BMW leitet in seiner Pressemitteilung die klare Botschaft ab, dass die Zukunft der urbanen Mobilität elektrisch sei.

2023 feiert BMW Motorrad sein 100-jähriges Jubiläum. Dazu Stephan Reiff, Leiter Vertrieb und Marke: «Anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums können sich unsere Kunden und Fans 2023 auf einige Überraschungen freuen. Tolle Events wie die BMW Motorrad Days im Sommer, großartige neue Produkte wie die M1000R und einige Weltpremieren neuer Modelle werden dieses Jahr zu einem ganz besonderen machen. Beste Rahmenbedingungen für unser Ziel, auch 2023 zu einem Erfolgsjahr für BMW Motorrad zu machen und unsere Spitzenposition im Premiumsegment zu untermauern.»