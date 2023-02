MV Agusta: Alle Gläubigerforderungen erfüllt

Auf Ende 2022 hatte MV Agusta alle Verpflichtungen, die nach einem Vergleich mit Gläubigern noch ausstehend waren, vollumfänglich erfüllt. Das bestätigte kürzlich ein Gericht in Varese.

Das zuständige Gericht von Varese/Italien hat am 29. Dezember 2022 festgestellt, dass die MV Agusta Motor S. p. A. alle Forderungen, die nach einem ausgehandelten Vergleich mit Gläubigern noch ausstehend waren, nunmehr vollumfänglich beglichen sind. Damit sei, so MV in einer offiziellen Mitteilung, der Restrukturierungsprozess abgeschlossen.

Nach dem Tod von Claudio Castiglioni 2011 übernahm dessen Sohn Giovanni die Traditionsmarke MV Agusta – und fuhr sie benahe gegen die Wand, als er die exklusive Marke zum Volumenhersteller machen wollte. Er senkte die Preise drastisch, doch die Produktionskosten blieben praktisch gleich. Das konnte nicht aufgehen, und Anfang 2017 war MV Pleite.

Rettung nahte in Form der Black Ocean Investment des Russen Timur Sardarov. Er ist der Sohn des Industriellen Roman Sardarov, der mit seiner Firma Comstar Energy Group durch Öl- und Gasförderung zu den 500 reichsten Personen Russlands gehört.

Timur Sardarov investierte schon Ende 2016 in MV Agusta und übernahm im Juni 2017 mit einer Investition von weiteren 50 Mio Euro die Mehrheit bei MV Agusta. Er übernahm den Posten des CEO und Vorstandsvorsitzenden, für Giovanni Castiglioni wurde zunächst der Posten des Präsidenten geschaffen, bevor er entmachtet wurde und die Firma 2019 verliess.

Inzwischen hat die Sardarov-Familie nach eigenen Angaben mehr als 180 Mio. Euro in MV Agusta investiert, die Produktion und die Geschäftsabwicklung restrukturiert und dazu alle Schulden von MV abbezahlt, welche wohl zum grössten Teil vor dem Einstieg der Sardarov-Familie aufgelaufen waren.

Seit September 2022 wurde die Zusammenarbeit mit der KTM AG, einer Tochter der Pierer Mobility Gruppe (KTM, Husqvarna, GASGAS), sukzessive intensiviert. Nach dem Vertrieb der MV-Motorräder in Nordamerika übernahm die KTM AG den weltweiten Vertrieb und beteiligte sich mit 25 Prozent an MV Agusta.