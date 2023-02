FM Gruppe übernimmt Dany Wirz Offroad Training

In Italien sind mehrtägige Touren in atemberaubender Landschaft geplant

Der ikonische Offroad-Trainingsveranstalter Dany Wirz Offroad Training wurde von der FM Gruppe übernommen. Gründervater Dany Wirz bleibt als Instruktor dabei.

Vor mehr als 30 Jahren veranstaltete Dany Wirz den ersten Endurolehrgang in Südfrankreich. Daraus entstand mit Dany Wirz Offroad Training ein Lehrgang- und Trainingsveranstalter mit überragendem Stellenwert für die Schweizer Enduroszene.

An Enduro- und MX-Kursen in Südfrankreich sowie Lehrgängen und Trainings auf der Motocross-Piste von Niederbipp/Schweiz verbesserten mehrere Tausend Enduristen und Motocross-Piloten während mehr als 30 Jahren ihr Können, hatten zusammen eine schöne Zeit und fanden neue Freunde. Unter anderem lernten sich bei Dany Wirz Offroad Training zwei Paare kennen, die heute verheiratet sind und zusammen fünf Kinder haben.

Nebenbei gewann Dany Wirz als aktiver Fahrer mehrere Schweizer Meistertitel und holte in den 90er Jahren als Privatfahrer zwei sechste Schlussränge in der Enduro-WM. Und ein volles Pensum an einer anspruchsvollen Stelle arbeitete er auch noch, die Offroad-Kurse waren immer sein (höchst zeitintensives) Hobby.

Seit längerer Zeit suchte Dany Wirz, mittlerweile 64, nach einer Lösung für die Zukunft seiner Enduroschule. Diese hat er mit dem Anschluss von Dany Wirz Offroad Traning an die FM Gruppe gefunden.

Die FM Gruppe des Zürcher Fahrlehrers Philipp Mannhard entwickelte sich aus einer Fahrschule zum grössten Schweizer Veranstalter von Zweirad-Weiterbildungen mit Schwerpunkt Motorrad auf befestigtem Untergrund. Dieser Erfolg ist dem innovativen Geist von Philipp Mannhard zu verdanken: Er war der erste, der in der Schweiz Schräglagentrainings mit Stützräder-Motorrädern anbot, er verkürzt seinen Kunden die Winterzeit mit Pitbike-Trainings und bietet Wheeliekurse an, von denen er selbstironisch sagt: «Der einzige Kurs, den niemand wirklich braucht, der aber immer ausgebucht ist».

Nach ersten Anfängen mit Enduro-Tageskursen und Motocross-Trainings expandiert FM mit der Übernahme von Dany Wirz Offroad Training nun verstärkt in die Welt des unbefestigten Untergrunds und bietet auf 2023 ein umfassendes Programm von Tageskursen, Trainings und mehrtägigen Events an, das von Trial-Abendkursen bis zur Enduro-Ferienwoche reicht. Neben Gelände-Könnern sind auch Einsteiger und Fahrer von Reise-Enduros angesprochen. An vielen Veranstaltungen können Motorräder und Ausrüstung gemietet werden. Neben Dany Wirz machen auch weitere Instruktoren den Wechsel zur FM Gruppe mit, so die Motocross-Cracks Chris Haller und Andy Baumgartner und der Enduro-Reisevogel Rolf Lüthi.

Eine schlechte Nachricht gibt es: Es ist nicht möglich, die legendären Offroad-Events in Südfrankreich wieder aufleben zu lassen. Offroad-Fahrer sind an diesem Standort nicht mehr erwünscht und die unbenutzte Infrastruktur sieht nach zwei Jahren bereits ziemlich heruntergekommen aus, das Endurogelände ist nicht mehr zugänglich und überwuchert.

Die gute Nachricht: In Italien wird es eine Alternative geben, die FM nach bewährtem Wirz-Muster veranstalten wird, mit zwei halben und zwei ganzen Fahrtagen von Donnerstag Mittag bis Sonntag Mittag. Um stundenlanges Staustehen zu vermeiden, werden diese Events nicht mehr wie zuvor an Ostern, Auffahrt und Pfingsten stattfinden, sondern an anderen Wochenenden.

Und noch eine gute Nachricht: Die beliebten Tagestrainings auf der um Enduropassagen erweiterten Motocross-Piste von Niederbipp werden es wieder geben, sieben Daten stehen im Kalender.