Abeneuer in Afrika: BMW GS Trophy 2024 in Namibia

Der Höhepunkt für alle GS-Fahrer dieser Welt findet 2024 in Namibia statt. Die GS Trophy hat alle befahrbaren Kontinente bereist und kehrt 2024 dorthin zurück, wo 2008 alles begann – nach Afrika.

Namibia begeistert unter anderem mit wunderschönen Landschaften und einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Und wenn die heißen Tage von tiefroten Sonnenuntergängen beendet werden, spannt sich in der Nacht ein überwältigender Sternenhimmel über dem im südwestlichen Afrika an der Atlantikküste gelegenen Paradies auf.

Wer dabei sein will, muss an einem der 15 nationalen oder dem internationalen Qualifying sein Können beweisen. Wer die Navigationsübungen mit dem GPS, Geländefahrten und technische Prüfungen am besten meistert, sichert sich einen Platz in einem der 22 Länder-Teams. Die Damenteams, die sich auf nationaler Ebene durchsetzen, gewinnen schließlich eine Reise zum internationalen Female-Qualifying. Dort werden insgesamt sechs Damen-Teams ermittelt, die gemeinsam mit den 16 Herren-Teams die begehrten Plätze an der GS Trophy in Namibia ergattern.

Es wird ein Herren-Team für Deutschland geben, jedoch ist seit längerem kein Team mehr für Österreich und die Schweiz vorgesehen. Doch im Rahmen der vom 7. bis 9. Juli 2023 in Berlin stattfindenden BMW Motorrad Days bietet BMW erstmalig ein internationales Qualifying an, an dem man sich für das «International Team» qualifizieren kann. Auf der Homepage der GS-Trophy wird hierzu im März 2023 ein Link zur Anmeldeseite hinterlegt.

«Nach Tunesien, Südafrika, Patagonien, Kanada, Thailand, der Mongolei, Neuseeland und zuletzt Albanien hielt BMW Motorrad wieder Ausschau nach perfektem GS Terrain und fand es im schönen Namibia. Unzählige Offroad-Kilometer mit anspruchsvollen Streckenprofilen durch traumhafte Landschaften mit einer faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt werden auch diesmal für eine spannende GS Trophy sorgen», verspricht Dr. Ralf Rodepeter, Leiter Markenführung BMW Motorrad.

Die BMW GS Trophy ist kein Rennen, sondern ein Wettbewerb von Dreierteams, bei dem ein internationales Aufgebot an Offroad-Enthusiasten in verschiedenen Sonderprüfungen gemeinsam einen Wettkampf bestreitet. Nicht alle dieser Prüfungen sind reine Fahrtests. Es geht auch um Wissen und Teamwork. Da die Wettbewerber viel gemeinsame Zeit erleben und zudem in Biwaks übernachten, fördert diese Abenteuerveranstaltung zudem das Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Unmittelbar im Anschluss an die BMW GS Trophy 2024 Namibia bietet BMW Motorrad auch dieses Mal wieder die «Follow the Trails»-Touren an, bei denen sich Kunden mit den originalen GS Trophy Motorrädern auf die Spuren des Wettbewerbs begeben können.