Triumph Tiger 900: Stylische Retuschen auf 2024

Wir haben in Spanien ein Vorserienmodell der kommenden Triumph Tiger 900 erwischt. Da sind nur minimale Änderungen festzustellen, unter anderem ein grösserer Auspuff, um die kommende Euronorm 5b zu packen.

Als Anfang 2020 die komplett neu entwickelte Tiger 900 mit ihrem ebenfalls gänzlich neu konstruierten Triple in den Verkauf ging, entwickelte sich das Modell, mit durch die einsetzende Pandemie bedingten Verzug, schnell zu einem Renner - blieb jedoch seither nahezu unangetastet am Markt.

Anfang 2024 lassen die Briten ihrer Mittelklasse-Enduro nun erstmals technische und optische Modellpflegemaßnahmen angedeihen und uns war es möglich ein nahezu fertiges Vorserienmotorrad bei letzten Testfahrten in Spanien zu erwischen.

Der Blick darauf lässt darauf schließen, dass optisch vor allem Feintuning zu erwarten ist: Die Lampenmaske bleibt nahezu unverändert, lediglich die Scheibe wird minimal angepasst. Der «Entenschnabel» am unteren Teil der Front wird neu gestaltet und wirkt nun billiger. Möglicherweise wird er künftig optional einen Radartempomaten á la Tracer 9 GT beinhalten - der gezeigte Prototyp jedoch hatte keinen.

Die Kühlerverkleidung wird künftig etwas voluminöser gestaltet und die integrierten Luftauslässe beinhalten künftig einen Trick: Luftleitbleche im Inneren sollen die Luft gezielter abführen und so zum einen als aerodynamisches Hilfsmittel dienen und zudem den Temperaturkomfort erhöhen.

Am Motor selbst wird vor allem an Details gefeilt, die in erster Linie dem Geräuschkomfort zugute kommen sollen und so die Homologation für die aktualisierte Form der Euro5-Emissionsnorm erleichtern. Darauf zielt auch der voluminösere Endschalldämpfer ab, dessen Gestaltung zudem leicht angepasst wird.

An Fahrwerk und Bremsen scheint es jedoch keine weiteren Änderungen zu geben, einzig eine angepasste Abstimmung scheint möglich. Zusammen mit weiterer Detailarbeit, wie neu gestalteten Anbauteilen, wie dem Ölwannenschutz und der Sitzbank, dürfte die Britin für weitere Jahre in diesem hochkompetitiven Segment gerüstet sein.