Lauf der Zeit: Harley-Davidson - Made in China

Harley-Davidson präsentiert die X350, ein Zweizylinder-Motorrad im Flattrack-Design, das von QJ Motor in China gebaut und vorerst auch ausschliesslich in China angeboten wird.

Bereits 2019 verkündeten Harley-Davidson und QJ Motor, auch bekannt unter dem vollen Namen Qianjiang Motor, eine damals nicht näher definierte Zusammenarbeit. Nun wurde in China die Harley-Davidson X350 vorgestellt, deren Produktion bei QJ Motor erfolgen wird.

QJ Motor baut Motorräder, Roller und Quads unter eigenem Namen und unter der Hausmarke Keeway. Seit 2005 besitzt QJ Motor die ehemals italienische Marke Benelli.

Der Motor der nun vorgestellten Harley-Davidson X350 entspricht dem flüssigkeitsgekühlten Zweizylinder der Benelli TNT300. Dessen Rumpfmotor mit einem Hub von 45,2 mm wurde unverändert übernommen, die Zylinderbohrungen wurden von 65 auf 70,5 mm erweitert, was einen Hubraum von 353 ccm ergibt. Als Leistungsdaten werden 42 PS und 31 Nm angegeben, bei einem Gewicht von stattlichen 193 kg.

Der Gitterrohrrahen gleicht jenem der Benelli TNT300. An der 41er USD-Gabel kann die Zugstufe eingestellt werden, am Zentralfederbein die Zugstufe und die Federvorspannung, die Reifen haben die Dimensionen 120/70-17 und 160/60-17. Im Vorderrad ist eine 260er Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenzangen verbaut. Mit einer Sitzhöhe von 818 mm ist diese Harley auch für kleiner gewachsene Personen geeignet.

Die Harley-Davidson X350 wird vorerst nur in China angeboten, zum Preis von 33.388 Renmimbi, was rund 4550 Euro entspricht. Eine kleinere Stückzahl wird in die USA Es wird erwartet, dass die X350 schon bald in Indian und weiteren asiatischen Märkten angeboten wird.