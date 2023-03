Harley: Drehmoment-Monster einbaufertig zu kaufen 06.03.2023 - 16:55 Von Rolf Lüthi

© Harley-Davidson Screamin' Eagle 135 CI Stage IV Performance Crate Motor: Einbaufertige Motoren von Harleys Haustuner © Harley-Davidson King of the Baggers: Objektiv sinnlose, subjektiv unverzichtbare, hochgradig unvernünftige Rennserie in den USA © Harley-Davidson Die Zahl 135 gibt den Hubraum an Kubikzoll, was 2212 ccm entspricht Zurück Weiter

In der herrlich unvernünftigen Rennserie «King of the Baggers» wird in den USA mit Reisemotorrädern um die Wette gebrettert. Nun bietet Harley getunte Motoren zum Kauf an. Only for Racing.