Stefan Pierer: «Das ist ein emotionaler Tag»

Die Pierer Mobility AG hat in den USA ein neues Hauptquartier eröffnet; die Baukosten betrugen 53 Millionen US-Dollar.

Acht Weltklasse-Marken der Pierer Mobility AG sind jetzt in Murrieta/Kalifornien unter einem Dach vereint. Mit 53 Mio. $ tätigte das österreichische Unternehmen die größte Einzelinvestition der Firmengeschichte und gab damit ein starkes Statement in Richtung Markt und Kunden. Denn Nordamerika ist einer der wichtigsten Absatzmärkte.

Am 28. März 2023 feierte die PIERER Mobility AG die Eröffnung ihres neuen nordamerikanischen Hauptsitzes in Murrieta, Kalifornien. Zahlreiche Gäste aus aller Welt nahmen an den Feierlichkeiten teil, um den neuen Unternehmenssitz von KTM North America Inc. und PIERER New Mobility Inc. für die Premium-Motorradmarken KTM, Husqvarna Motorcycles, GASGAS und MV Agusta sowie für die Fahrradmarken Husqvarna E-Bicycles, GASGAS Bicycles und FELT Bicycles sowie die High-End-Komponenten der Marke WP offiziell zu eröffnen.

Maßstäbe in Sachen Mobilität setzen

Die PIERER Mobility AG ist bereits seit 1967 auf dem nordamerikanischen Markt aktiv. Stefan Pierer, Vorstandsvorsitzender der PIERER Mobility AG sowie weitere Vorstandsmitglieder wie Florian Kecht und Motocross-Teammanager Roger De Coster waren vor Ort, um den bedeutenden Anlass mitzuerleben.

«Das ist ein emotionaler Tag für mich», versicherte CEO Stefan Pierer, der mit der neuen Niederlassung ein starkes Statement abgibt. «Vor genau 30 Jahren habe ich in den USA mit ein paar wenigen Mitarbeitern klein angefangen. Heute sind wir Europas größter Hersteller von 'Powered Two Wheelers', verkaufen jährlich ca. 100.000 Stück in den USA und machen damit mehr als eine Milliarde Umsatz. Der Rennsport ist der wichtigste Erfolgsfaktor und die treibende Kraft, die uns über die Jahre auch in den USA gestärkt hat. Der Bau des neuen Headquarters in Murrieta war unsere bisher größte getätigte Einzelinvestition. Damit setzen wir einen neuen Maßstab für den gesamten US-Markt.»

Motorsport-Direktor Pit Beirer konnte an der Eröffnung wegen des wichtigen MotoGP-Events in Portimão wie Vorstand Ing. Hubert Trunkenpolz nicht teilnehmen. Der 250-ccm-Motocross-Vizeweltmeister von 1999 ist begeistert vom neuen eindrucksvollen Campus. «Als ich 2011 erstmals für KTM nach Anerika geflogen bin, hatten wir dort eine Buchbude als Niederlassung. Damals haben wir in der Vereinigten Staaten 10.000 Bikes verkauft, jetzt sind es 100.000.»

Das neue Hauptquartier erstreckt sich über 14.000 Quadratmeter und bietet genug Raum für eine weitere Expansion und Wachstum.

Der Firmensitz in Nordamerika ist seit 2009 bis heite von 30 auf rund 360 Mitarbeiter angewachsen. Das neue Gebäude bietet weiteren Raum für Expansion und Wachstum, um das Netzwerk von mehr als 1.000 unabhängigen Kleinunternehmen in ganz Nordamerika zu unterstützen.

Auf einer Fläche von ca. 14.000 Quadratmetern entstand ein Firmencampus, der sowohl Büro- und Motorsportgebäude als auch Lagerflächen umfasst, wobei 12 weitere Hektar für künftige Entwicklungen vorgesehen sind.

Das Investitionsvolumen für den Bau des Gebäudes belief sich auf rund USD 53 Mio. Nordamerika ist einer der wichtigsten Absatzmärkte der PIERER Mobility Gruppe, mit großem Wachstumspotenzial.