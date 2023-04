Indian Pursuit und Chieftain Elite: Mini-Stückzahlen

TFT-Touchsreen mit 7-zölliger Diagonale: Was wollen sie wissen oder veranlassen?

Indian baut zwei Sondermodelle der Tourenmaschinen Pursuit und Chieftain mit der Zusatzbezeichnung «Elite» in limitierter Stückzahl.

Die Indian Pursuit Elite, von der weltweit nur 150 Exemplare erhältlich sind, soll gemäss dem Hersteller die leistungsfähigste und ausgefeilteste amerikanische Touring-Maschine auf der Straße sein. Als Antrieb dient ein flüssigkeitsgekühlter V2 mit 1768 ccm. Mit 122 PS bei 5500/min und 178 Nm bei 3800/min liefert er den nötigen Dampf, um mehr als 400 kg artgerecht durch die Welt zu schieben.

Für unterschiedliche Zuladung ist die Vorspannung des hinteren Federbeins elektromechanisch über das Infotainment-System einstellbar. Mittlerweile werden auch Touring-Dampfer wie die Indian Pursuit Elite mit Sechsachsen-Gyrosensoren ausgestattet, um Traktionskontrolle und ABS Schräglagen-abhängig zu regeln.

Beleuchtete Bedienelemente erfreuen den Fahrer bei Nacht, wenn der adaptive LED-Scheinwerfer in Kombination mit dem LED-Fahrlicht und der Seitentaschenbeleuchtung die Sichtbarkeit verbessern und einen auffälligeren Stil zelebrieren. Für ein luxuriöses Fahrerlebnis erhalten Fahrer und Beifahrer einen beheizbaren Sitz mit einstellbaren Bedienelementen am Sitz und am Infotainmentsystem.

Im Cockpit der Indian Pursuit Elite informiert ein 7-Zoll-Touchscreen, der per Bluetooth mit dem Smartphone koppelbar ist und so Navigationsanweisungen und weitere Informationen anzeigen kann. Angesiichts der homöopatischen Stückzahl wird die Indian Pursuit Elite nicht verkauft, sondern eher zugeteilt, zum Preis ab 44.990 Euro (Schweiz Fr. 46.990.-).

Von der 2023er Chieftain Elite werden weltweit nur 175 Exemplare gebaut. Sie wird propulsiert vom stärksten luftgekühlten Motor von Indian, dem Thunderstroke 116. Die Ziffer 116 steht für Kubikzoll, was 1901 ccm entspricht, dem Gründungsjahr von Indian. 92 PS bei 4200/min und 171 Nm bei 3000/min muten schon fast landwirtschaftlich an und schieben die ebenfalls mehr als 400 kg schwere Indian Chieftain Elite gelassen übers Land.

Die Zylinderabschaltung hinten verbessert gemäss Indian den Komfort bei langsamen Fahrten durch den Verkehr, dürfte aber auch Überhitzungsprobleme des exponierten hinteren Zylidners vorbeugen. Die drei anwählbaren Fahrmodi Tour, Standard und Sport beeinflussen die Gasannahme des V2.

Wie die Indian Pursuit Elite verfügt auch die Chieftain Elite über das 7-Zoll-Touchscreen-Display mit Navigationsfunktion und etllichem mehr. Zur Serienausstattung der 2023 Chieftain Elite gehören beleuchtete Bedienelemente, ein integriertes PowerBand-Audiosystem, ABS, schlüssellose Zündung, Reifendruckkontrolle sowie wetterfeste und fernverschließbare Seitenkoffer mit mehr als 68 Litern Stauraum. Die getönte Windschutzscheibe lässt sich per Knopfdruck in der Höhe einstellen

Für Fahrer, die ihr Motorrad individuell gestalten möchten, ist farblich abgestimmtes Zubehör erhältlich, darunter ein Low-Profile-Topcase mit Schnellverschluss sowie feste untere Verkleidungen. Das Basismodell wird gegen Überlassung von 37.490 Euro (Schweiz Fr. 38.990.-) übergeben.