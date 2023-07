Customizer Dirk Oehlerking: Retro-Stromlinien-BMW

BMW R18 The Crown: Sieht schon im Stand schnell aus

Wenn sich Customizing-Guru Dirk Oehlerking der BMW R18 widmet, ist ein spektakuläres Ergebnis garantiert. Die R18 The Crown ist die vorläufige Krönung seines Schaffens.

An den BMW Motorrad Days, die vom 7. bis 9. Juli 2023 in Berlin stattfanden, wurde selbstverständlich auch dem 100-jährigen Bestehen von BMW Motorrad gedacht. Eine der Attraktionen war die für diesen Anlass von Customizer Dirk Oehlerking geschaffene BMW R 18 The Crown.

«Sie ist die Essenz meiner bisherigen Kreationen», sagt Oehlerking, dessen Leidenschaft und Kreativität von jeher individuellen und außergewöhnlichen Motorrädern gilt. Genau das lebt er in voller Intensität seit nunmehr 30 Jahren im Ruhrgebiet aus. Er liebt die Industriekultur und die Nähe zu Industrie und Handwerk, verfügt über ein ausgesprochen wertvolles Netzwerk und großartige Fotokulissen für ihn und seine Motorräder.

Anlässlich von «100 Jahre BMW Motorrad» schuf er mit der R18 The Crown ein Motorrad um den Big Boxer. «Angefangen habe ich mit einer neuen BMW R18, die ich zerlegt habe. Wie immer arbeitete ich mit Hartschaum und Karton, sodass ich die Form, die Linien und das Design gestalten kann. Es sollte Kraft, Eleganz und Geschwindigkeit in einer innovativen Erscheinung darstellen», beschreibt Oehlerking seinen gestalterischen Ansatz.

Durch das Design musste die Technik erheblich angepasst werden. So musste eine komplett neue Vorderradführung in Form einer Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein konstruiert werden. Der 8 Liter fassende Kraftstofftank und die Karosserieteile entstanden aus 2 mm dickem Aluminiumblech, das in Handarbeit aufwendig geschnitten, gebogen und getrieben wurde.

Ins spektakuläre Konzept der R18 The Crown integrieren ließen sich zahlreiche Serienkomponenten wie Scheinwerfer, Instrument, Schaltereinheiten und Fußrastenanlage. Dazu verbaute Oehlereking Kupplungs- und Handbrems-Armaturen von Magura, einen Hinterradkotflügel samt Halterungen des deutschen Herstellers Wunderkind und baute aus 2 mm dickem Aluminiumblech die Grundplatte des mit Echtleder bezogenen Sattels.

Als Sahnehäubchen spendierte Oehlerking der R18 The Crown eine Lackierung in Champagne Platinum mit Perlmutt, ergänzt vom BMW Markenemblem, welches von einer kleinen Krone geziert wird.