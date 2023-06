Karbonrahmen-Ducati: Powerstage RR Limited Edition

Anno 2016 schockte Ducati mit der 1299 Superleggera die Motorradszene: Das erste Serienmotorrad mit Karbonrahmen. Nun schiebt Ducati sein erstes E-MTB mit Karbonrahmen nach.

Das Elektro-Mountainbike Powerstage RR Limited Edition kommt auf 2024 und wird das exklusivste E-Enduro-Modell von Ducati, entwickelt für die extremsten Offroad-Bedingungen. Der Name Powerstage erinnert an eine neue Art von Wertungsprüfungen, die vor kurzem auf den E-Enduro-Rennstrecken eingeführt wurde. Dabei besteht die Herausforderung in einer technisch anspruchsvollen Bergaufstrecke, die parallel zur klassischen Abfahrtsetappe zu bewältigen ist. Ziel ist es, die Fähigkeiten der Rennfahrer als auch das Leistungsniveau des Fahrrads auf die Probe zu stellen.

Der Karbonrahmen wurde auf den härtesten Strecken getestet. Die Anordnung der Karbonschichten und die Art der Faserverflechtung sind das Ergebnis einer Finite-Elemente-Analyse, die es ermöglicht, die Dimensionierung eines Bauteils an die erforderliche Festigkeit anzupassen. Im Bereich des Steuerrohrs, der hinteren Kettenstreben und dem durch zwei Rippen verstärkten Motorbereich wurde die Steifigkeit erhöht.

Am Rahmen gibt es viele weitere funktionelle Details, wie zum Beispiel die intern verlegten Kabel, das Lenkungsanschlagsystem, Lager an den Gelenken, die in direktem Kontakt mit dem Karbon stehen, und eine asymmetrische hintere Kettenstrebe, die ein besseres Ansprechverhalten und eine bessere Traktion am Berg bietet.

Die Rahmengeometrie des Powerstage RR mit einem Lenkkopfwinkel von 64° soll auch auf den anspruchsvollsten Strecken und bei extrem schneller Fahrt gute Fahrstabilität garantieren. Der Sitzrohrwinkel von 78° erlaubt es dem Fahrer, bei technischen Anstiegen die optimale Position im Sattel einzunehmen.

Der neue Shimano EP801-Antrieb setzt neue Maßstäbe in dieser Kategorie und behält die ursprünglichen Eigenschaften des EP8 bei: 250 Watt Nennleistung und 85 Nm Drehmoment, die über einen größeren Trittfrequenzbereich als zuvor stets flüssig und natürlich übertragen werden. Das neue System verfügt über zwei voreingestellte Unterstützungsprofile: «Long Ride», um die Laufzeit auf langen Touren zu begünstigen, und «Fast Ride», um auf kürzeren Touren maximale Leistung zu genießen. Mit Hilfe des «Fine Tune»-Modus der Shimano E-Tube Project-App können personalisierte Profile erstellt werden. Der herausnehmbare 630-Wh-Akku von Shimano befindet sich im Inneren des Unterrohrs, um den Schwerpunkt zu senken und die Balance des Bikes zu verbessern.

Die Öhlins RXF38 m.2-Luftgabel (180 mm Federweg) und das Öhlins m.2-Federbein mit TTX-Technologie (170 mm Federweg) sind in Zug- und Druckstufe (High- und Low-Speed) einstellbar. Die kabellose elektronische 12-Gang-Hinterradschaltung SRAM GX AXS sorgt jederzeit für direkte und präzise Schaltvorgänge. Die Braking First Bremsen mit maßgeschneiderten Ducati Corse-Hebeln und 203 mm großen und 3 mm dicken Scheiben gehören zu den leistungsstärksten auf dem Markt.

Die Synthesis-Karbonfelgen von Crankbrothers mit unterschiedlichem Format (29" vorne, 27,5" hinten) und mit variabler Stärke tragen zu einer weiteren Verbesserung der Lenkpräzision bei. Abgerundet wird die Ausstattung durch eine Teleskopsattelstütze, einen Renthal-Karbonlenker und einen Fizik-Sattel mit integriertem Spezialwerkzeughalter.

Die von Aldo Drudi in Zusammenarbeit mit dem Centro Stile Ducati entworfene Lackierung ist von der Desmosedici GP23 des offiziellen Werksteam in der MotoGP-WM inspiriert und unterstreicht den einzigartigen Charakter dieses E-Mountainbikes, das in einer limitierten Auflage von 230 nummerierten Exemplaren hergestellt wird - eine Zahl, die an die Bezeichnung des Rennmotorrads erinnert.

Das Powerstage RR Limited Edition kann über das Ducati Händlernetz und online zum Preis von 11.990 Euro bestellt werden. Kein Billigangebot, aber immer noch preisgünstiger als damals die 1299 Superleggera, für die 94.995 Euro hinzublättern waren.