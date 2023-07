Triumph Speed400 und Scrambler 400X: Neue Einzylinder 02.07.2023 - 16:53 Von Rolf Lüthi

© Triumph Triumph Scrambler 400X und Speed 400: Völlig neue Einzylinder-Maschinen von Triumph © Triumph Der neue Motor sieht klassisch aus, die Wasserkühlung ist erst auf den zweiten Blick erkennbar © Triumph Schicke Details in der unteren Mittelklasse © Triumph Kombi-Instrument mit analogem Tacho, für uns dereinst mit Kilometer-Skala © Triumph Tanklackierung im Stil klassischer Triumph-Modelle © Triumph Keine Billig-Anmutung auch bei der Lackierung © Triumph Schotterstrassen kann man mit beiden Modellen befahren: Triumph Scrambler 400X (links) und Speed 400 Zurück Weiter

Triumph erweitert mit zwei neu entwickelten Einzylinder-Motorrädern sein Modellprogramm in die untere Mittelklasse. Zuerst in Indien, Ende 2023 dann auch in Europa.