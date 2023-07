Ilmberger Carbon für die 2023er BMW S1000RR

Die neue Seitenverkleidung umfasst den Rahmen, was ihn bei einem Sturz ins Kiesbett schützt

Aufwändig geformte Winglets nun auch an der BMW S1000RR einfacher montierbar

Leichtbau-Fetischisten muss die deutsche Firma Ilmberger Carbonparts nicht mehr vorgestellt werden. An den BMW Motorrad Days wurden die neuesten Teile für die aktuelle S1000RR hergezeigt.

Genauer handelt es sich um Karbonteile, um die aktuelle S1000RR für den Rennstreckeneinsatz herzurichten. Auf 2023 wurde die BMW S1000RR mit Winglets aufgewertet. Bisher gab es die Möglichkeit, mit dem Ilmberger Winglet-Nachrüst-Kit die Flügelchen des Spitzenmodells M1000RR bei der S1000RR zu montieren. Das ging allerdings nur mit den passenden Ilmberger Seitenverkleidungen oder dem Einsatz eines Bohrers und der mitgelieferten Bohrschablone.

Am 2023er Modell sind die Befestigungspunkte von Haus aus bereits vorhanden und der Austausch der Winglets wird zum Kinderspiel. Zur optischen Veränderung kommt hierbei eine deutlich spürbare Gewichtseinsparung.

Die Ilmberger Seitenverkleidungen wurden ganz neu gestaltet. Das linke Seitenteil lässt sich nun, durch die Integration einer Lippe an der rechten Verkleidung, direkt mit dieser verbinden und die beiden Teile verschmelzen so zu einem Ganzen. Durch diese Neugestaltung kann die gesamte Front mit Hilfe der Schnellverschlüsse abgenommen werden, was auf dem Rennplatz wichtige Zeit spart.

Zudem wurden die Lüftungs-Ein- und -Auslässe weiter verbessert, damit der Motor bessere Kühlung bekommt und die warme Luft vom Kühler leichter abströmen kann. Ein weiteres Plus ist, dass die Karbon-Verkleidungen auch Teile des Rahmens bedecken und dieser im Falle eines Sturzes besser geschützt ist.

Die Ilmberger Carbon Wheel Cover haben einen positiven Einfluss auf die Aerodynamik und durch die speziell entwickelten Halterungen sind sie mit allen vorherigen M-Modellen sowie den S-Modellen ab 2019 kompatibel und ohne Aufwand in kürzester Zeit montiert. Die integrierten Luftkanäle im vorderen Kotflügel vermindern durch die konstante Zuführung von Luft die Gefahr einer Überhitzung der Bremsen. Die seitliche Verlängerung wirkt sich nicht nur positiv auf den Luftwiderstand aus, sondern schützt zudem noch die empfindlichen Tauchrohre.

Der Motorspoiler ist unten geschlossen, um eventuell auslaufende Flüssigkeiten zuverlässig aufzufangen und besitzt eine Öffnung die bei Regen genutzt werden kann. Das Karbon Verkleidungsunterteil spart Gewicht und bietet auch einen außerordentlich guten Schutz für alle darunterliegenden Teile.

In der neuen Heckverkleidung ist der GPS-Sensor bündig versenkt montiert. So ist der GPS-Sensor geschützt und der Höcker ist aerodynamisch optimiert. Die passgenauen Kohlefaserteile von Ilmberger Carbonparts bestehen zu 100% aus Karbon, werden ausschließlich im Autoklaven gefertigt und tragen eine TÜV-zertifizierte, klare Kunststoffbeschichtung, welche die Karbonteile auf Dauer alterungs-, witterungs- und UV-beständig macht.