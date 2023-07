Pierer Mobility und CFMoto: Zusammenarbeit verstärkt

Auf 2023 übernahm KTM den Vertrieb von CFMoto in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien sowie Großbritannien. Nun erhöht CFMoto die Beteiligung an KTM-Inhaber Pierer Mobility auf 2,0 %.

Pierer Mobility, mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS Europas führender Hersteller von motorisierten Zweiradfahrzeugen, und der chinesische Hersteller CFMoto verstärken ihre Zusammenarbeit in den Bereichen Produktstrategie, Entwicklung sowie Industrialisierung. Die Pierer-Unternehmensgruppe vertreibt seit Januar die Motorräder von CF Moto in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Spanien sowie Großbritannien und greift dazu auf ihre ausgebaute Vertriebsorganisation in diesen europäischen Märkten. Die Produktionskapazität soll von derzeit 50.000 auf 100.000 Stück erhöht werden.

«Zwischen Pierer Mobility und CFMoto besteht eine langjährige Partnerschaft. CFMoto ist unser Produktions- und Vertriebspartner für KTM-Motorräder in China, der dafür in den letzten Jahren seine Kapazitäten und Lieferketten erweitert hat», so Hubert Trunkenpolz, Vorstandsmitglied der Pierer Mobility. «Wir arbeiten gut zusammen. Die Familie Lai als Mehrheitsaktionär von CFMoto kennen wir schon seit mehr als zehn Jahren. Die Intensivierung des Joint Ventures und die Zusammenarbeit in den Bereichen Produktstrategie, Produktentwicklung, Industrialisierung und Vertrieb ist eine konsequente Weiterentwicklung unserer Kooperation und ein weiterer Schritt, um die steigende Marktnachfrage in China und dem asiatischen Raum, sowie auch weltweit bedienen zu können.»

Als Zeichen der Vertiefung der Zusammenarbeit erhöht CFMoto ihre Beteiligung an der börsenotierten Pierer Mobility AG auf 2,0 Prozent.

Die 1989 gegründete Zhejian CFMoto Power Co Ltd beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und Lieferung von Motorrädern, Geländewagen und E-Mobilität mit innovativem V2X, Motoren, Rahmen, Teilen, Bekleidung und Zubehör, die über mehr als 3000 Händler weltweit vertrieben werden.

Die Pierer Mobility AG ist die Dachgesellschaft für Europas führenden Hersteller motorisierter Zweiräder und produziert eine vollständige Premium-Markenpalette von KTM, GASGAS und Husqvarna Motorcycles. Mit ihrer Innovationskraft ist Pierer Mobility AG durch ihre Motorradmarken ein wegweisender Technologieführer für zweirädrige E-Mobilität. Mit Husqvarna E-Bicycles, GASGAS Bicycles und FELT Bicycles wird das Zweiradsortiment komplettiert. Das Premium-Markenangebot bietet weiters Hochleistungskomponenten der Marke WP sowie spezielle KTM X-BOW Sportwagen.