Motorsport Classic 2024: Fotografische Leckerbissen

​Der seit Jahren beliebte Klassik-Motorsportkalender von McKlein in Schwarz/Weiss bietet auch für 2024 fotografische Leckerbissen – Action vom Feinsten aus der goldenen Ära des Renn- und Rallyesports.

Jetzt mal ganz ehrlich: Müssten wir uns als Fan der Rennsport-Klassik für nur einen Rennkalender von allen entscheiden, dann fiele unsere Wahl auf Motorsport Classic.

Seit Jahren entzückt McKlein weltweit die Motorsportfreunde mit einem stilsicheren Schwarz-Weiss-Wandkalender von höchstem Niveau. Die Zeit von den 1950ern bis in die 1970er gilt als Goldene Ära des Motorsports, mit rasanten Entwicklungen punkto Technik und Abenteurer-Romantik an der Strecke. In der Formel 1 versuchten gewiefte Ingenieure, den Acht- und Zwölfzylinder-Rennwagen so etwas wie Aerodynamik zu verpassen. Es gab wundervolle Windschattenschlachten, und kein Fahrer hat über abbauende Reifen gejammert oder über das lange WM-Programm.

Die besten Sportwagen-Fahrer der Welt mussten in Le Mans oder bei der Tourist-Trophy ihre Sprinterqualitäten unter Beweis stellen – denn sie eilten nach dem Fallen der Startflagge zu ihren Rennwagen, um mehr oder weniger flott loszubrausen. Liegengebliebene Fahrer reparierten schon mal ihr Auto, holten sich an der Box Ersatzteile, Kraft- und Schmierstoffe ab oder griffen zur Schaufel, wenn sie ihren Wagen sprichwörtlich in den Sand gesetzt hatten. Können Sie sich so etwas heute vorstellen?

Auch die jüngste Ausgabe von «Motorsport Classic» entführt uns an die zauberhaftesten Rennorte der Welt. Die legendäre Targa Florio auf Sizilien, das 1000-Kilometer-Rennen in Monza, auf Schnee und Eis in Schweden, wir lassen uns von den stimmungsvollen Bildern gerne mitreissen.

Die Stars unter den Wettbewerbsfahrzeugen dürfen nicht fehlen, ob von Ferrari oder Porsche, ob Cobra oder Matra, ob BMW oder Mercedes, hier zeigt sich die ganze automobile Vielfalt.



Und dann sind da Blickwinkel, wie es sie heute nicht mehr geben kann – wenn sich Bruce McLaren im Rennwagen durch den Morgenverkehr von Monte Carlos zwängt oder wenn Mercedes den 1954er Silberpfeil auf dem legendären blauen Renntransporter ins Fahrerlager rollt.



Jedes Bild eine eigene Geschichte, welche in wenigen Sätzen fachkundig erklärt wird. Nach einem geflügelten Wort sagt ein Bild mehr als 1000 Worte, und das geht uns beim Durchblättern dieses Kalenders immer wieder durch den Kopf. «Motorsport Classic 2024» fängt die Stimmung aus den wilden Jahren des Renn- und Rallyesports in unnachahmlicher Art und Weise ein und bringt sie in Form von 25 faszinierenden Schwarz-Weiss-Bildern zu uns nach Hause, mit zwei fabelhaften Motiven pro Monat.





Das Wichtigste in Kürze

Motorsport Classic 2024

Herausgeber: McKlein

Fotografie: McKlein

Format: 67 x 48 cm

Seitenzahl: 26

Fotos: 25 in Schwarzweiss (2 Motive pro Monat)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-52-8

Preis: 49 Euro



