McKlein Rallye-Kalender 2024: The Wider View

​Unfassbare Szenen aus der Rallye-WM, meterlange Staubwirbel, kunstvoll eingefangen, fast spürbar klirrende Kälte in Schnee und Eis – «The Wider View» ist jedes Jahr ein Rallye-Kalender der Extraklasse.

Selbst die grössten Formel-1-Stars sagen respektvoll: Keine andere Motorsport-Disziplin ist so vielseitig und spektakulär wie die Rallye-Weltmeisterschaft. Für den umwerfenden XXL-Kalender «McKlein Rally 2024 – The Wider View» hat die Bildredaktion ihre 25 aussergewöhnlichsten Motive zusammengestellt, um die ganze Schönheit des Weltklasse-Rallyesports zu beweisen, welche im Extrem-Breitformat wunderbar zur Geltung kommt.

Kalle Rovanperä zündet am Col de Braus in den französischen Seea ein Feuerwerk, Takamoto Katsuta versucht in Mexiko den Start in eine stabile Umlaufbahn und Thierry Neuville räumt Schnee in Schweden.

Elfyn Evans tobt durch die einzigartige Landschaft von Kenia, Pierre-Louis Loubet lässt in Portugal nur noch die Nase seines Ford aus dem Staub in Portugal hinausgucken. In diesem Einklang aus Artisten am Lenkrad und Künstlern hinter der Kamera entstehen einzigartige Aufnahmen. Motto: Geht nicht gibt’s nicht.

Die Rallye-Könner lassen ihre Autos so fliegen, als seien die Gesetze der Physik ausser Kraft gesetzt. Das ist höchste Fahrkunst, von den Fotografen meisterhaft eingefangen.

Auf fast einem Meter Breite sind beinahe jedes Staubkorn, jedes Wassertröpfchen und jeder Eiskristall zu sehen. «The Wider View» gilt unter Fans und Fachleuten als der beste Rallye-Kalender, und Ausgabe 2024 untermauert diesen tollen Ruf.





Das Wichtigste in Kürze

McKlein Rally Calendar 2024 – The Wider View

Herausgeber: McKlein

Fotografie: McKlein

Format: 95 x 48 cm

Seitenzahl: 25

Fotos: 25 (2 Motive pro Monat zur Auswahl)

Ausstattung: Spiralbindung, eingeschweisst, im Versandschuber verpackt

ISBN: 978-3-947156-51-1

Preis: 49 Euro



Erhältlich bei:

RacingWebShop

Hauptstr. 172

51143 Köln

Deutschland

Tel.: +49 (0)2203-9242570

Fax: +49 (0)2203-9242590

www.rallywebshop.com



Ein sattes halbes Jahrhundert alt ist die Rallye-WM nun, und das Schönste aus mehr als 50 Jahren und den beiden Dekaden davor bietet wie jedes Jahr der «Desktop Rally Calendar 2024». Wie stets stellt er den Rallye-Fan alle zwei Wochen vor die Wahl: Klassik oder Moderne? Im Handumdrehen austauschbar sind die beiden Motive: je eins aus der bunten Rallye-Vergangenheit, je eins aus der jüngsten WRC-Saison. So ist für jeden etwas dabei – ob die aktuellen hybriden Rally1-Stars Toyota GR Yaris, Hyundai i20 N und Ford Puma oder aber jeweils ein Klassiker vom Kaliber eines Metro 6R4, eines Lancia Delta Integrale oder eines Opel Ascona A.



«Desktop Rally Calendar 2024». Mit 56 Fotos aus mehr als 50 Jahren Rallye-Historie im Format 11,5 x 14 cm (ISBN 978-3-947156-53-5, für nur 12 Euro).