Triumph kündigt Sportmotorrad Daytona 660 an

So viel verraten sie uns: 660 Kubik - wir leiten daraus ab, das der bekannte Dreizylindermotor eingebaut ist

Auf den sozialen Medien kündigt Triumph ein Sportmotorrad mit 660 ccm an, das schon auf 2024 auf den Markt kommen könnte.

SPEEDWEEK-Leser wissen seit geraumer Zeit, dass Triumph ein Sportmotorrad auf Basis der Mittelklasse-Plattform mit 660 ccm entwickelt. Technische Basis ist die Trident 660, deren Dreizylinder-Reihenmotor mit 81 PS bei 10.250/min bei den wenigsten Rennstreckenfahrern Schnappatmung auslöst. Dieses Kundensegment ist auch gar nicht im Fokus von Triumph.

Triumph gönnt uns ein einziges Foto, aufgenommen in dunkler Nacht. Es zeigt zwar nicht viel, aber wir erkennen den Fahrer in gemässigt sportlicher Sitzhaltung, was unsere Vermutung bestätigt. Triumph wird uns wohl ein alltagstaugliches Mittelklasse-Motorrad im sportlichen Design bescheren, wie es Yamaha mit der R7, Kawasaki mit der Ninja 650 oder Honda mit der CBR650R vorgemacht hat.

Alle drei japanischen Motorräder dieses Segments werden angetrieben von Zweizylinder-Reihenmotoren, ebenso die sportlicher ausgelegte Aprilia RS660. Da hat die Triumph mit ihrem Dreizylinder zumindest vorläufig ein Alleinstellungsmerkmal.

Vorläufig, denn die chinesischen Hersteller CF Moto und Zontes haben beide bereits Prototypen sportlicher Strassenmotorräder mit Dreizylinder-Reihenmotoren hergezeigt, doch so weit wie Triumph sind sie noch nicht. Bereits am 9. Januar 2024 um 12 Uhr Mittags wird Triumph das neue Modell vorstellen. Dann werden wir auch wissen, ob sie, wie wir spekulierten, Daytona 600 heissen wird.