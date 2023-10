Kawasaki Ninja: Die Farbe des Staubsaugers

2024 wird es 40 Jahre her sein, dass Kawasaki seine sportlichen Modelle Ninja benannte. Als Erinnerung stellt Kawasaki jetzt drei 40th-Anniversary-Jubiläumsmodelle vor.

In der kommenden Saison wird es die Ninja ZX-4RR, die Ninja ZX-6R und die Ninja ZX-10R in der besonderen Jubiläumsausführung geben. Auf der Motorradmesse in Mailand (7. bis 12. November 2023) wird das Ninja-40th-Anniversary-Trio zum ersten Mal live zu sehen sein. Die Modelle sind dem Farbdesign der Langstrecken-Rennmaschinen der frühen 1990er-Jahre nachempfunden, die dreimal diese Weltmeisterschaft gewinnen konnten.

Als Würdigung dieser Erfolge wurde auch die ZXR-Serie ab 1989 in diesem Design angeboten. Die Lackierung in Grün, Weiß und Blau mit einem großen Kawasaki-Schriftzug auf dem unteren Verkleidungsteil wirkt auch heute noch frisch und zeitgemäß. Dazu kommen Räder in Lime Green und verschiedene Teile inklusive des Rahmens in Silber.

Uns erinert diese Farbgebung an die schnellsten Staubsaugerschläuche der Motorradgeschichte. An den Kawasaki ZXR750 der Jahrgänge 1989 bis `92 wurde mit Luftschläuchen kühle Luft von der Verkleidungsfront unter den Tank zur Ansaugöffnung der Airbox geleitet – so etwas wie die Vorgängerversion der heutigen Staudruck-Anordnung. Die 40th-Anniversary-Modelle ergänzen die bereits bekannten Motorräder der Ninja-Baureihe.