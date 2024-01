In London kommt man nicht vom Fleck

TomTom, Hersteller von Navigationsgeräten, hat anhand von Nutzerdaten ausgewertet, in welchen Städten man nicht vorankommt und eine Negativ-Rangliste erstellt. Auf Platz 1: London.

Insgesamt wurden Daten von 387 Städten in 55 Ländern ausgewertet. Daraus erstellte TomTom mehrere Rankings. Daraus geht hervor: In 228 der 387 untersuchten Städten ging der Fahrzeugverkehr 2023 langsamer voran als ein Jahr zuvor.

De verlängerten Reisezeiten (Stop-and-Go-Zeiten) und die gestiegenen Treibstoffpreise führten im Durchschnitt zu 15 % höheren Treibstoffkosten in den 351 Städten, in denen TomTom die Treibstoffpreise in die Berechnungen einbeziehen konnte. Der erhöhte Treibstoffverbrauch führt direkt auch zu höherem CO2-Ausstoss.

Weltweit am langsamsten kam man 2023 in der Innenstadt von London vorwärts, nämlich mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 24 km/h, zu Stosszeiten gar nur mit 14 km/h. Am meisten Zeit wurde in der irischen Hauptstadt Dublin unproduktiv vertrödelt: Pendler standen dort während 153 Stunden im Stau.

Im Negativ-Ranking der Innenstädte, in denen man nicht vorwärts kommt, rangieren unter den schlimmsten zehn Metropolen fünf europäische Städte. Im Ranking der europäischen Innenstädte erscheint mit Hamburg auf Platz 13 die erste Stadt Deutschlands. Am anderen Ende brilliert Wuppertal auf Platz 207: Dort kommt man in der Innenstadt durchschnittlich mit 39 km/h voran, während der Stosszeit braucht man für 10 km 13 Minuten.

1. London 37 min 20 sec

2. Dublin 29 min 30 sec

3. Toronto 29 min 0 sec

4. Mailand 28 min 50 sec

5. Lima (Peru) 28 min 30 sec

6. Bengaluru (Indien) 28 min 10 sec

7. Pune (Indien) 27 min 50 sec

8. Bukarest (Rumänien) 27 min 40 sec

9. Manila (Philipinen) 27 min 20 sec

10. Brüssel 27 min 0 sec

1. London 37 min 20 sec

2. Dublin 29 min 30 sec

3. Mailand 28 min 50 sec

4. Bukarest (Rumänien) 27 min 40 sec

5. Brüssel 27 min 0 sec

6. Rom 26 min 30 sec

6. Bordeaux 26 min 30 sec

6. Paris 26 min 30 sec

9. Turin 25 min 40 sec

9. Wroclaw (Polen) 24 min 40 sec

9. Genf 24 min 40 sec



Ferner:

13. Hamburg 23 min 50 sec

14. Zürich 23 min 30 sec

20. Berlin 22 min 0 sec

22. Wien 21 min 30 sec

27. Leipzig 21 min 30 sec

36. Frankfurt a. Main 20 min 40 sec

37. München 20 min 30 sec

37. Graz 20 min 30 sec.