BMW Motorrad: Rekordabsatz zum 100-jährigen Jubiläum

Mit 209.257 verkauften Motorrädern und Rollern erzielte BMW Motorrad im Jahr seines 100-jährigen Jubiläums das stärkste Absatzergebnis der Unternehmensgeschichte. Die neue R1300 GS war hilfreich.

Die Motorradsparte von BMW eilt von einem Rekordjahr zum nächsten. Noch Mitte des Jahres hatte man die einmillionste BMW mit Boxermotor gefeiert, nun vermeldet BMW eine Steigerung der Verkaufszahlen vom damaligen Rekordjahr 2022 mit 202.894 ausgelieferten Motorrädern und Rollern auf nunmehr 209.257 Stück. Eine Steigerung um 6363 Einheiten oder 3,1 %.

Mit 116.012 (+ 4,7 %) abgesetzten Motorrädern und Scootern behauptete sich Gesamteuropa als die mit Abstand stärkste Vertriebsregion für BMW Motorrad. Stärkster Einzelmarkt blieb Deutschland mit 24.176 Einheiten (+ 0,2 %) gefolgt von Frankreich (21.668 EH / + 2,1 %), Italien (16.179 EH / + 3,3 %) und Spanien (12.716 EH / + 1,7 %).

Zum sehr erfreulichen gesamteuropäischen Ergebnis für BMW Motorrad trug unter anderem auch Osteuropa mit 6.000 Fahrzeugen bei, was einer Rekordsteigerung von 105,4 % und damit mehr als einer Verdoppelung zum Vorjahr entspricht.

In weiteren Regionen konnten 2023 erneut mehrere Länder mit einem Rekordjahr abschließen. In Asien (47.061 EH / +1,6 %) haben sowohl China (15.832 EH / + 2,8 %) als auch Indien (8.768 EH / + 20,4 %) in Folge ihr bislang bestes Ergebnis erzielt. Einen gewichtigen Beitrag zum Rekordergebnis von BMW Motorrad steuerten zudem Brasilien mit einem Rekordabsatz von 14.106 verkauften Fahrzeugen (+ 8,1 %) sowie Mexico (7.088 EH / + 6,8 %) bei.

Zum Rekordergebnis trugen, wenig überraschend, massgeblich die Boxermodelle R1250GS und R1250GS Adventure bei mit zusammen exakt 56.007 Einheiten. Im Herbst kam dann die R1300GS auf den Markt. In den letzten drei Monaten des Jahres wurden deren 4.528 ausgeliefert.

Das gibt SPEEDWEEK die Gelegenheit, vom perfekten Timing bei der Markteinführung der R1300GS zu berichten. BMW auch ohne die R1300GS zum 100-Jährigen Jubiläum ein neues Rekordergebnis erzielt, nur hätte die Steigerung in der Grössenordnung von einem Prozent gelegen.

BMW präsentierte die R1300GS am 28. September 2023 in Berlin, weil 100 Jahre zuvor, im Herbst 1923 auf der Berliner Automobilausstellung, das erste Motorrad der BMW Historie präsentiert wurde, die R32. Gleichentags wurde gleichenorts, eben in Berlin, die BMW Motorrad Welt eröffnet. Dort werden die BMW Motorräder interaktiv präsentiert, es finden Sonderausstellungen und Werksführungen statt. Denn die BMW Motorräder werden nicht in München, sondern im Berliner Stadtteil Spandau gebaut, wo nun auch die BMW Motorrad Welt als Heimat der Marke entstand.

Nebeneffekt dieses kaum zufällig gewählten Zeitpunkts: Seit dem 30. September 2023 müssen neu auf den Markt kommende Motorräder Euro 5+ erfüllen. BMW konnte so die BMW R1300GS noch nach Euro5 homologieren und darf sie auch so verkaufen bis zum 1. 1. 2025.

Die Unterschiede von Euro5 zu Euro5+: Mit einem umfangreichen Fahrgeräusch-Messverfahren, bei dem die Geräusch-Emmissionen nicht wie bisher nur bei voll geöffnetem Gasgriff, sondern bei einer Vielzahl von Gassgriffstellungen in allen Gängen gemessen wird, soll das Fahrgeräusch realistischer ermittelt werden. Es soll nicht mehr möglich sein, mit spezifisch anhand des Messverfahrens sich schliessenden Auspuffklappen die Norm zu erfüllen. Ebenso sollen im Schiebebetrieb knallende und brabbelnde Motorräder aussortiert werden.

Nachdem wird dieses Haar in der Suppe ausgiebig betrachtet haben, überlassen wir das Schlusswort Stephan Reiff, dem Vertriebsleiter von BMW Motorrad: «Der Absatzrekord in unserem Jubiläumsjahr ist Auszeichnung und Verpflichtung zugleich. Mit zahlreichen neuen, innovativen Modellen und Produkten für unsere Kunden werden wir bei BMW Motorrad deshalb alles daran setzen, 2024 an unser vergangenes Rekordjahr anzuknüpfen und unsere Spitzenposition im Premiumsegment weiter zu untermauern. Hier werden vor allem unsere neuen GS Modelle eine wichtige Rolle spielen. Unsere Kunden und Fans dürfen sich auch dieses Jahr wieder auf zahlreiche Weltpremieren, Highlights, Events und emotionsgeladene Angebote rund um das Thema Motorrad freuen.»