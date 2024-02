Rallying 2023: Ein Leckerbissen für Rallye-Fans

​Das Jahr 2 der Rallye-Weltmeisterschaft mit den neuen Rally1-Hybridfahrzeugen: «Rallying 2023 – Moving Moments» beleuchtet fundiert in Wort und Bild eine facettenreiche Saison.

Ganz ordentlich was los im Rallyesport 2023: 13 Läufe in der Weltmeisterschaft, dies auf vier Kontinenten, das war das zweite Jahr der neuen Rally1-Hybridfahrzeuge, dazu jede Menge Action in Europa- und der deutschen Meisterschaft. Die jüngste Ausgabe des Rallye-Jahrbuchs «Rallying 2023» bringt dem Fan erneut Rallye-Berichterstattung vom Feinsten mit Hintergrundberichten und Insider-Stories, und natürlich darf auch der Statistikteil nicht fehlen.

«Rallying 2023 – Moving Moments» aus dem Hause McKlein Publishing führt durch die ebenso spannende wie dramatische jüngste Rally-Saison. Im Mittelpunkt stehen die Berichte über die Königsklasse, in der mit der Rallye Zentraleuropa erstmals ein Lauf durch gleich drei Länder stattfand – Tschechien, Österreich und Deutschland.

Nach der Covid-Pause waren 2023 auch wieder Mexiko und Chile mit dabei. Überschattet wurde die Saison vom Tod Craig Breens, dem ein Nachruf gewidmet ist. Im Januar 2023 hat der Sport mit Ken Block einen Welt-Star verloren, an den ebenfalls gebührend erinnert wird.

Ins neue Jahrbuch gehören selbstverständlich auch Berichte über WRC2, Junior WRC und WRC Masters Cup. Schließlich darf das Eifel Rallye Festival nicht fehlen, das mit den Klassikern des Sports erneut riesige Mengen von Fans in die Vulkaneifel lockte. Auf 240 Seiten sehen Sie die spektakulärsten Bilder der McKlein-Fotografen, begleitet von der kompetenten Berichterstattung des Teams von Dirtfish Media, eine bewährte und erstklassige Kombination.



«Rallying 2023 – Moving Moments» ist ein Buch, das in keiner Sammlung von Rallye-Freunden fehlten sollte.



Das Wichtigste in Kürze

Colin McMaster, David Evans, Luke Barry: Rallying 2023, Moving Moments

Aus dem Verlag McKlein Publishing

ISBN: 978-3-947156-57-3

Querformat 29,7 x 21 cm

Texte in deutscher und englischer Sprache

240 Seiten

350 Fotos

Für 59 Euro im Fachhandel oder direkt bei www.rallyeandracing.com