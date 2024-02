Fahrverbote in Zukunft in der gesamten EU gültig 26.02.2024 - 13:02 Von Rolf Lüthi

© European Union 2021 - Source: EP EU-Parlament Strasbourg: Entzug der Fahrerlaubnis soll künftig in der ganzen EU gelten

Das EU-Parlament hat entschieden, dass ein Entzug der Fahrerlaubnis in einem EU-Staat künftig in der ganzen EU gelten soll. Bis der Beschluss in Kraft tritt, könnte es noch eine Weile dauern.