Passknacker: Eine Schatztruhe mit 5082 Pässen

Es ist mit Abstand das grösste Vergnügungsverzeichnis Europas für Motorradfahrer: Auf Passknacker.com sind 5082 Passübergänge dokumentiert, von Island bis Griechenland, von Portugal bis Polen.

Fast unfassbar: Der Zugang zu dieser elektronischen Schatzkiste namens Passknacker.com kostet nichts, man muss auch keine Werbevideos über sich ergehen und die private Mailbox mit Werbung fluten lassen. Es gibt tatsächlich nur einen Haken – es besteht eine gewisse Suchtgefahr, immer neue Pässe, Gebirge und Länder entdecken zu wollen.

Der Schweizer Gespannfahrer Rolf Krebser ist Präsident des Passknacker-Teams, dessen harter Kern aus sieben freiwilligen Helfern besteht. «Wir haben auf der Passknacker-Seite drei Gruppen von Nutzern», erklärt er. «Die grösste Gruppe sind Leute, die sich unsere Datenbank einfach anschauen. Was sie dann mit den Informationen machen, wissen wir nicht.»

Eine zweite Gruppe von rund 3000 Personen geht einen Schritt weiter und registriert sich für einen erweiterten Zugang mit Echtdaten. «Wir geben die Daten der registrierten Benutzer nicht weiter, aber wir wollen nicht, dass jemand sich unseren Datensatz runterlädt und damit ein kommerzielles Geschäft aufzieht», begründet Krebser. Die registrierten Teilnehmer können sich Daten zu Pässen herunterladen oder direkt auf Passknacker.com Touren zusammenstellen und diese als Roadbook, etwa als PDF-Datei, ausdrucken. Ebenso kam man die Touren direkt auf Navigationsgeräte runterladen.

Eine dritte Gruppe, im Jahre 2023 waren es 268 Fahrer und 28 Fahrerinnen, nimmt aktiv am Passknackerspiel teil – eine Schnitzeljagd, bei der man per Fotobeweis die Pässe nachweist, die man im Verlaufe einer Saison angefahren hat. Das geschieht mit einem hochgeladenen Foto, das einen markanten Punkt am Übergang, sein Motorradnummernschild und das Passknacker-Jahresposter auf dem gleichen Bild zeigt. Das Jahresposter 2024 wird am 1. März um Mitternacht zum download freigeschaltet. Danach läuft noch in der gleichen Nacht auch schon die erste inoffizielle Challenge: Welcher Passknacker lädt den ersten Nachweis hoch?

Je nach Schwierigkeitsgrad des angefahrenen Passes bekommt man Punkte gutgeschrieben. Am Ende der Saison gibt es eine Rangliste und ein Treffen, wo sich die Pässe-Vielfahrer zur offiziellen Rangverkündigung und zum geselligen Beisammensein treffen, was kürzlich im Hofgut Farny im Allgäu stattfand.

Zum dritten Mal gewann der Österreicher Wolfgang Meisinger (66) diese Gesamtwertung. Vom 1. März bis 31. Dezember 2023 fuhr er 1839 Pässe an. Der Pensionär legte in dieser Zeit auf seiner Triumph Tiger 900 68.000 km zurück. Das dreijährige Motorrad hat derzeit 230.000 km auf dem Tacho. Für diese Saison plant Meisinger, alle 146 Pässe Griechenlands zu befahren – unter anderem.

Die Damenwertung gewann Marta Guerra aus Padova/Italien. Sie befuhr mit ihrer Honda CBF600, genannt «la Bestiolina» (in etwa die kleine Bestie, km-Stand 295.000), 1003 Pässe. Auf ihren Touren im Jahre 2023 war die selbständige Schmuckdesignerin 45.000 km unterwegs und befuhr unter anderem alle 305 Pässe Spaniens, alle 71 Übergänge Portugals, alle 42 Pässe auf Mallorca und dazu noch alle 329 Pässe Österreichs. Für solche Unternehmungen ist eine sorgfältige, detaillierte Planung unabdingbar – und nützt trotzdem manchmal nichts, wie Guerra schildert: «Für die Tour durch Spanien und Portugal hatte ich alles sorgfältig geplant, einen Monat und fünf Tage wollte ich unterwegs sein. Doch dann warf schlechtes Wetter meine Planung über den Haufen und ich war schliesslich einen Monat und 20 Tage auf Achse.»

Am Jahrestreffen mit rund 100 Teilnehmern stellte die Passnacker-Crew auch drei Länder vor, in denen neu Pässe dokumentiert sind und die somit auf 2024 den Rayon der Schnitzeljagd erweitern: Kosovo mit 35 Pässen, Nordmazedonien mit 46 Pässen und Bulgarien mit 72 Pässen. Zusammen mit einigen zusätzlichen und gestrichenen Pässen in bereits dokumentierten Ländern erhöht sich die Summe aller Pässe und Übergänge auf Passknacker.com auf sagenhafte 5082!

In dieser Passknacker-Schatztruhe findet sich gar manches unerwartete Juwel. So listet Passknacker.com in Luxemburg, für Motorradfahrer vermeintlich reizlos, 29 Pässe. In vielen Ländern sind Schotterpässe dokumentiert, auf der Karte gekennzeichnet mit X, damit sich kein Strassenfahrer darauf verirrt – oder sich der Herausforderung bewusst stellen kann.

Nicht nur in fernen Ländern, auch in der Region lässt sich mit Passknacker.com der Horizont erweitern. «Auch ein Motorradfahrer, der in der Regel nur Tagestouren fährt und dessen Radius um seinen Wohnort sich darum auf etwa 150 km beschränkt, wird bei uns garantiert Pässe finden, die er nicht kennt und über die er sonst nie gefahren wäre», verspricht Passknacker-Obervater Rolf Krebser.