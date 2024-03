Leckerbissen für KTM-Fans: Limitierte Adamo-Replica

Der österreichische Motorradhersteller KTM bietet ab sofort eine 250er-Motocross-KTM im originalen Werksdesign von MX2-Weltmeister Andrea Adamo an.

KTM-Neuling Andrea Adamo holte sich 2023 als Außenseiter den MX2-WM-Titel. Der 20-jährige Süditaliener, der unter den Fittichen von Red Bull KTM steht und in seiner Jugend auch von Corrado Maddii gefördert wurde, überraschte einige favorisierte Gegner. Jetzt bekommt Adamo eine eigene Weltmeister-Replica, KTM bringt die 250 SX-F Adamo Edition auf den Markt.

Adamo konnte seine WM-Krone im Herbst 2023 ausgerechnet in Maggiora in Italien erobern. Sein Titel ist der 15. WM-Triumph für das Team Red Bull KTM in den vergangenen 20 Jahren. Um die insgesamt 341 WM-Titel von KTM hervorzuheben, kommt dieses spezielle MX-Motorrad in limitierten 341 Einheiten auf den Markt.

Neben zahlreichen edlen optischen Features des Werksmotorrads ist auch die neue KTMconnect-App dabei, durch welche das Ansprechverhalten des Motors adaptiert werden kann. Auch das Red Plate des WM-Leaders und die Adamo-Startnummer 80 sind beigelegt, zudem eine Originalunterschrift des Weltmeisters.

Durch die Kooperation mit Technikpartner LitPro kann jeder Hobby-Fahrer die eigene fahrerische Leistung auswerten: Optionen wie Ideallinie, Rundenzeiten, Gang, Gasgriffposition, Fliehkraft und Sprungweiten sind jederzeit ablesbar. All dies wird über die KTMconnect-App verfügbar.

Ausgestattet ist das Bike mit Pirelli-Reifen. Dazu kommen dem Werksbike nachempfundene Rahmenschützer, Werks-Gabelbrücken und die Akrapovic-Auspuffanlage. Der Motor wiegt nur 26,1 Kilogramm. Sämtliche weiteren technischen Features sind auf ktm.com abrufbar.