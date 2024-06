Elvis Presley Special Edition der Triumph T120

TCB - Take Care of Business - die Arbeitsmoral des Kings

Was wie ein Vergaser aussieht ist übrigens eine moderne Multipoint-Benzineinspritzung

Die Unterschrift des Kings ziert den Tank, der in der Farbe Carnival Red lackiert ist

Die Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Edition vor dem Portal von Graceland, dem Anwesen Presleys in Memphis, USA

Mit einer auf 925 Stück limitierten Elvis Presley Special Edition der Bonneville T120 erinnert Triumph an Elvis Presley und die legendären Bonneville-Bikes seiner «Memphis Mafia».

Den Tank ziert nicht nur die Unterschrift von Presley, sondern auch ein goldener Elvis-Schriftzug und auf dem vorderen Schutzblech das Blitz-Logo mit den Buchstaben TCB. Fans wissen: TCB steht für «Taking Care of Business» – ein Motto, mit dem der King seine Arbeitsmoral beschrieb. Blitz-Logo und Buchstaben fand man außerdem an Anhängern von Halsketten, die Elvis jedem Mitglied seiner «Memphis Mafia» schenkte.

Das erste Mal begegnete Elvis den Motorrädern von Triumph im Jahre 1965, als er sich eine Pause von den Dreharbeiten gönnte und die Zeit mit seinen engsten Freunden, der so genannten «Memphis Mafia», in seinem Haus in Bel Air verbrachte. Sein Freund Jerry Schilling hatte sich eine neue Triumph T120 Bonneville gekauft, die Elvis für einen Trip durch die Nachbarschaft entführte. Elvis war so beeindruckt, dass er nach seiner Rückkehr seinen Transportmanager Alan Fortis darum bat, er solle «bis heute Abend noch für alle Jungs eine bestellen!».

Der Motorradhändler Bill Robertson & Sons schaffte es, in dieser Nacht sieben Triumph T120 zu liefern – zwei weitere folgten bald darauf – und Elvis fuhr mit seinen Freunden bis spät in den Abend hinein gemeinsam durch Bel Air. Sie hielten erst an, als Nachbarn die Polizei riefen und sich beschwerten.

Genau diese legendären Bonnevilles sucht Triumph aktuell und hat bereits mehrere Hinweise erhalten. So hat sich eine Kundin gemeldet, die ehemals stolze Besitzerin der Bonneville von Jerry Schilling war und immer noch die Fahrzeugpapiere besitzt, die das beweisen. Leider hat sie das – zu dem Zeitpunkt rosa lackierte – Motorrad vor Jahren verkauft. Da die Identifikationsnummer des Motorrads aber bekannt ist, kann die Suche weitergehen. Wenn jemand Informationen zum Verbleib der Bonnevilles der Memphis Mafia hat, möge er sich über die Mailadresse elvistriumph@triumphmotorcycles.com bei Triumph melden.

Aktuelle legt Triumph eine auf 925 Exemplare limitierte Elvis Presley Special Edition der Triumph T120 auf. Diese Motorräder verfügen über eine speziell nummerierte Lenkerklemmung mit lasergravierter Elvis Presley-Signatur. Jedes Exemplar kommt zusammen mit einer goldenen Schallplatte von Sony in einer exklusiven Schallplattenhülle von Elvis Presley und Triumph Motorcycles sowie einem Echtheitszertifikat, das von Triumph-CEO Nick Bloor und Jamie Salter unterzeichnet wurde. Salter ist Gründer, Vorsitzender und CEO von ABG, Elvis Presley Enterprises.

Mit der Bonneville T120TT aus dem Comedy-Western «Stay Away Joe» und den Bonnevilles, die Elvis 1965 an seine Memphis Mafia verschenkte, verbindet die neue Special Edition außerdem die bekannte und beliebte Bonneville-DNA, die klassische Silhouette und die unverwechselbare Form des Tanks. Die Tankstreifen in Aluminiumsilber sind die perfekte Ergänzung zu den Schutzblechen mit handgemalten Goldlinien. Für zusätzlichen Glanz sorgt das hochwertige Chrom-Finish ausgewählter Teile, darunter der geschwungene Doppelrohrauspuff mit zulaufenden Schalldämpfern im Peashooter-Stil.

Auch wenn die aktuelle Triumph Bonneville T120 der ersten Triumph mit dieser Modellbezeichnung von 1959 verblüffend ähnlich sieht, ist doch die technische Basis auf der Höhe der Zeit. Geblieben ist das Grundlayout mit einem Zweizylinder-Reihenmotor, der jedoch im Laufe der langen Modellgeschichte von 650 auf nunmehr 1200 ccm vergrössert wurde, die Leistung stieg dabei von 50 auf 80 PS.

Das Fahrwerk mit Doppelschleifenrahmen, konventioneller Teleskopgabel und Zweiarmschwinge mit zwei Federbeinen wurde als klassische Grundkonstruktion beibehalten, die aktuellen Bremsen sind ungleich wirksamer und mit ABS versehen. Traktionskontrolle, zwei Fahrmodi und Tempomat sind weitere zeitgemässe Features.

Die Triumph Bonneville T120 Elvis Presley Special Edition ist in Deutschland für 16.145 Euro zu haben, in der Schweiz für Fr. 16.995.- und in Österreich für 17.995 Euro. Eine zeitnahe Reservation dürfte unerlässlich sein, auf den entsprechenden Online-Formularen für Deutschland, Österreich und der Schweiz.