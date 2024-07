Harley-Konkurrenz aus China mit V2 von S&S

Der chinesische Fahrzeughersteller Hisun stellte seine Cruiser-Palette X-Wedge vor. Als Antrieb dient ein V2, einst entwickelt von S&S. Das Styling entwickelte Kiska, bekannt als Hausdesigner von KTM.

S&S, gegründet 1958 in den USA, produzierte zu Beginn einzelne Teile für Motoren von Harley-Davidson, später eigene V2-Motoren, welche in Harley-Fahrwerke unterschiedlicher Jahrgänge passten. Von 2008 bis 2020 baute S&S einen luftgekühlten V2, den die Manufaktur selber entwickelt hatte – den X-Wedge. Mit 56,25° entsprach nicht mal der Zylinderwinkel jenem von Harley.

De Rechte an diesem Motor hat sich der 1988 gegründete chinesische Fahrzeugbauer Hisun Motor gesichert. Hisun ist eine Tochtergesellschaft der Huansong Industrial Group mit Hautsitz in der südchinesischen Industriestadt Chongqing. Gleichenorts ist Loncin ansässig, mit seiner eigenen Motorradmarke Voge und zudem bekannt als Motorenlieferant von BMW. Auch Kove hat seinen Sitz in Chongqing.

Hisun baut eine ganze Palette an Quads und leichten, vierrädrigen Geländefahrzeugen – und schickt sich nun an, mit zwei Cruiser-Modellen, einem Gespann und zwei Dreirädern den chinesischen Cruiser-Markt zu erobern. Zu Exportplänen ist nichts bekannt, doch da Hisun Niederlassungen in den USA, Mexiko und Kanada hat, ist ein Export nach Nordamerika naheliegend.

Die Motorräder um den X-Wedge V2 baute Hisun in Zusammenarbeit mit der österreichischen Designagentur Kiska, in der Motorradszene vor allem bekannt als Hausdesigner von KTM.

Als Motorbasis wurde die letzte Ausbaustufe des S&S X-Wedge gewählt, mit 108 mm Bohrung und Hub, was eine V2-Lokomotive von 1978 ccm Hubraum ergibt. 100 PS bei 5000/min und 158 Nm bei 3000/min werden genannt.

Um diesen Motor baut Husin fünf Fahrzeuge. Der puristiche Cruiser X-Wedge Ranger RX2000 imitiert, ähnlich der Softail-Modelle von Harley, einen Starrahmen, ist jedoch mit einer versteckt verbauten Hinterrad-Federung ausgestattet. Auf diesem Motorrad basiert der Fulldresser X-Wedge Rover RL2000.

Als nächstes kommt die X-Wedge Voyager VS2000. Auf den ersten Blick eine Ranger RX2000 mit Seitenwagen, doch es ist etwas komplizierter. Hisun hat das Gespann mit einem Beiwagen-Antrieb mit Differential ausgestattet. Das Trike Vanguard VT2000 basiert auf der verkleideten Rover, am Heck ist eine Hinterachse mit zwei Rädern und Differential verbaut.

Und da ist da noch die Walker WR1000, so etwas wie ein Asphalt-Snowmobil, vorne zwei Räder, hinten eines, das über einen stufenlosen Drehmomentwandler angetrieben wird von einem flüssigkeitsgekühlten V2 mit 975 ccm.