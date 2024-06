Great Wall Motor: Cruiser mit 8 Zylindern

Der chinesische Hersteller GWM präsentierte bereits ein Touring-Motorrad, das die Honda GoldWing in allen technischen Kriterien übertrifft. Nun tauchten Fotos eines Cruisers auf identischer Basis auf.

Great Wall Motor, kurz GWM, wurde 1984 gegründet und war GWM 2003 der erste börsennotierte private chinesische Autohersteller. Heute gehören die Automarken Haval, Wey, Ora und Tank zum GWM-Konzern. Die Palette umfasst Kleinwagen, SUVs, Pick-ups und Elektroautos, total 60 Modelle, von denen GWM im Jahr 2025 4 Mio. Stück verkaufen will. Dazu baut GWM für BMW den Elektro-Mini für den chinesischen Markt.

GWM will mit der Marke Souo in den Motorradmarkt einsteigen. Das erste Modell, die Souo S2000, wurde kürzlich offiziell präsertiert. Es handelt sich um einen Fulldresser mit einem Achtzylinder-Boxermotor, der die Referent in der Sparte der Luxustourer, die Honda GoldWing, zum Mofa degradiert.

Nun taucht in China per gezielter Indiskretion das Foto eines unverkleideten Cruisers auf der technischen Plattform der S2000 auf. Auch damit wird Honda kopiert: Von 1997 bis 2016 baute Honda auf der technischen Basis der GoldWing die Cruiser F6C und Valkyrie Rune.

Zurück zum Cruiser-Prototyp von Great Wall Motor/Souo: Neben dem martialischen Design unterscheidet sich die Vorderradführung vom Fulldresser. Dieser ist ausgestattet mit einer Parallelogrammgabel mit Federbein im Hossack-Design, der Cruiser-Prototyp hingegen mit einer konventionellen Teleskopgabel.

Der Befürchtung, dass potentielle Cruiser-Käufer vom im Standgas fein säuselnden Achtzylinder abgestossen werden, will Souo mit einer Zylinderabschaltung begegnen. Bei Betriebstemperatur sollen bei Standgasdrehzahl zwei Zylinder deaktiviert werden, um eine unregelmässige Auspuffnote zu erreichen.

Während Souo für die S2000 das Fahrwerk der Honda GoldWing in der Grundkonstruktion fast unverändert übernimmt, wurde der Sechszylinder-Boxermotor von Honda nicht einfach um zwei Zylinder erweitert. Zusätzlich wurde die Ventilsteuerung auf doppelte obenliegende Nockenwellen aufdatiert und das Doppelkupplungsgetriebe mit acht statt sieben Gängen versehen.

Für chinesische Hersteller ungewöhnlich ist der Einstieg von GWM/Souo in den Motorradmarkt. Üblicherweise beginnen chinesische Hersteller mit Rollern oder Motorrädern mit 125 oder 150 ccm. Nicht so Souo: Man operiert mit der S200 und mit dem Cruiser-Prototyp sogleich an der Spitze der Pyramide.

Vorstandsvorsitzender von Great Wall Motors ist der Milliardär Wei Jianjun (60), der gemäss Forbes mit einem Vermögen von 11,2 Mrd. $ auf der Rangliste der reichsten Chinesen auf Platz 13 rangiert, weltweit auf Platz 180. Genügend Kleingeld scheint vorhanden, um verrückte Projekte wie Motorräder mit dem ersten serienmässigen Achtzylinder-Boxermotor durchzuziehen.