World Ducati Week: Wieder Teilnehmerrekord 29.07.2024 - 11:47 Von Rolf Lüthi

© Ducati World Ducati Week: Sturm der Misano-Zielgerade nach dem Race of Champions © Ducati 30 Jahre Ducati 916: Carl Fogarty, Claudio Domenicali, Troy Bayliss © Ducati Weltmeister Franceso Bagnaia gewann auch das Race of Champions - Omen für erfolgreiche Titelverteidigung? © Ducati Zum Tagesausklang Open-Air-Disco bis spät in die Nacht

Mit mehr als 94.000 Teilnehmern aus 86 Nationen war die World Ducati Week in Misano so gross wie nie zuvor. Francesco Bagnaia gewann das Race of Champions, und die neue Panigale V4 wurde vorgestellt.