MV Agusta Superveloce inspiriert China-Hersteller

Gleich zwei chinesische Motorradhersteller, QJ Motor und Zongshen, stellen sportliche Motorräder vor, deren Design unverkennbar von der MV Agusta Superveloce , äh, inspiriert ist.

Vorerst für den chinesischen Heimmarkt bestimmt und noch im prototypen-Stadium sind die SRK921SV von QJ Motor und die Cyclone RC700R von Zongshen. Das Design beider Motorräder ist eine Kopie, pardon, inspiriert vom sportlichen Retrostyle der MV Agusta Superveloce.

Unter dem Superveloce-Kleid der QJ Motor steckt tatsächlich auch die Technik von MV Agusta. Der Hintergrund: Im Rahmen einer geplanten Zusammenarbeit sollte QJ Motor Motoren für die Reise-Enduro Lucky Explorer 5.5 an MV Agusta liefern. Als KTM/Pierer Mobility bei MV einstieg, wurde dieses Projekt wie auch die Zusammenarbeit gestoppt, weil der Pierer-Konzern in China bereits Partner von CF MOTO ist.

Einen Reihenvierzylinder mit 921 ccm verbaute MV ab 2010 in der Brutale, doch die Masse für Bohrung und Hub decken sich nicht mit den Angaben von QJ Motor. Mit 73 x 55 mm ist der QJ-Vierzylinder langhubiger ausgelegt als der seinerzeit von MV gebaute Motor. 129 PS bei 10.000/min und 93 Nm bei 8000/min kündigt QJ Motor an, dazu Federelemente von Marzocchi (produziert in China) und Bremsen von Brembo.

Die Cyclone RC700R wird ebenfalls von einem Vierzylinder angetrieben, jedoch von einer Konstruktion, die auf dem Reihenvierer der Honda CB650 basiert. Von beiden Maschinen ist zu einem allfällig geplanten Import nach Europa nichts zu erfahren.