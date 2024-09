Aprilia RSV4 X ex3ma: Trackday-Motorrad für 80.000 €

Die Aprilia RSV4 X ex3ma ist das erste käufliche Motorrad mit der Aerodynamik eines MotoGP-Motorrads. Ohne Strassenzulassung, limitiert auf 30 Stück, zu bestellen ausschliesslich online.

Die Aprilia RSV4 X ex3ma richtet sich ausdrücklich an solventen Kunden, welche die «X» entweder unter Glas hüten oder aber bei einem Trackday ihrer wahren Bestimmung überführen. Bei einem Preis von 80.000 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer und einer höchst überschaubaren Auflage von 30 Einheiten, fällt der von der Aprilia-Rennabteilung in Handarbeit hergestellte Renner unter die Kategorie Traumbike.

Bereits in der Vergangenheit hatte Aprilia käufliche Trackbikes mit kräftigem Handschlag aus der Rennabteilung, mit und ohne Verkleidung, angeboten. Laut Aprilia stellt die RSV4-X einen Meilenstein dar. Nie zuvor gab es ein Motorrad zu kaufen, welches der inspirierenden Vorlage technologisch näher kam. Die Zusatzbezeichnung ex3ma sieht seltsam aus. Die Ziffer 3 wird in italienisch «tre» ausgesprochen, ex3ma demzufolge als extrema; ein nettes Wort- oder Zahlenspiel, dessen genauer Zweck uns verborgen bleibt.

Aprilia nutzt den Aerodynamik-Hype und verpasste einer mit etlichen Spezial-Zutaten optimierten RSV4 das nahezu identische Aero-Paket der aktuellen MotoGP-Werksrennmaschine RS-GP mitsamt dem großflächigen Frontflügel und den markanten Seitenführungen. Es gibt derzeit kein anderes käufliches Motorrad mit einem vergleichbaren Ground-effect.

Technisch gibt es das Beste an aktueller Kleinstserienware. So steht der Renner mit 230 PS Spitzenleistung (bei 13.500/min) auf Karbonrädern, bremst mit einer eigens entwickelten Brembo-Spezifikation, besitzt etliche Bauteile aus Karbon und Titan und wird zur Verwaltung der umfangreichen Elektronik-Optionen mit einem Laptop ausgeliefert.

In Entwicklung und Abstimmung der Replika war auch Markenambassador Max Biaggi eingebunden. «Die Teilnahme an der Entwicklung eines Motorrads wie der RSV4 X war wie die Teilnahme an den Testfahrten eines echten Rennprototyps. Und in vielerlei Hinsicht ist dieses Motorrad wirklich ein Prototyp, denn es ist das erste Mal, dass ein solch umfassendes Setup, einschließlich der verschiedenen Parameter, die durch die MotoGP-Aerodynamik eingeführt wurden, für passionierte Kunden entwickelt wurde. Ich bin sehr zufrieden mit der Arbeit, die wir geleistet haben.»

Sichtlich stolz ist auch Romano Albesiano auf das Aprilia-Flaggschiff. Der technische Leiter der Rennabteilung sagte bei der Präsentation: «Das Motorrad stellt die extremste Weiterentwicklung des Programms dar, das wir initiiert haben, um Spitzentechnologie direkt von unserer Rennabteilung an unsere Kunden weiterzugeben. Über den Transfer von Renntechnologie an die Öffentlichkeit wird oft geredet, aber bei Aprilia Racing ist er eine greifbare Realität.»

Der Rennsport-Ingenieur weiter: «Unsere Ingenieure haben etwas geschaffen, das weit über eine Weiterentwicklung der bereits außergewöhnlichen RSV4 hinausgeht. Am deutlichsten wird dies bei der Aerodynamik, die mit Innovationen aufwartet, die normalerweise einem MotoGP-Bike vorbehalten sind. Die ex3ma ist das erste Motorrad auf dem Markt mit einem kompletten Groundeffect-Paket, das den Anpressdruck im Vergleich zum Vorgängermodell X um das Dreifache erhöht. Das Motorrad ist zweifelsohne das käufliche Motorrad, das dem Fahrgefühl einer aktuellen MotoGP-Maschine am nächsten kommt.» Vertrieben wir die schwarze schnelle Schönheit ausschließlich über ein Online-Reservierungs-System.