Stark: Bald alltagstaugliche Elektromotorräder?

Die Europäische Investitionsbank gewährt Stark Future einen Kredit von 40 Mio. € zwecks Forschung, Entwicklung und Ausbau der Produktionskapazität. Und zwecks Erweiterung der Palette?

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Elektromotorrad-Hersteller Stark Future SL haben einen Kredit über 40 Millionen Euro unterzeichnet, mit dem das Unternehmen Forschung, Entwicklung und Innovationen im Elektromotorradsektor finanzieren will. Ein Teil der Mittel soll auch in den Ausbau der Fertigungskapazitäten fließen, damit Stark Future seine Wachstums- und Expansionspläne umsetzen kann. Die Firma mit Sitz im spanischen Sant Boi de Llobregat bei Barcelona hat bislang als einziges Modell das Motocross-Motorrad Stark Varg im Portfolio.

Unter anderem kann Stark Future mit dem Kredit in moderne Montagelinien und neueste Technologien investieren, um seine Produktionskapazität zu steigern. Der Kredit, so die EIB, soll Stark Future entscheidend dabei helfen, sein bestehendes Angebot zu erweitern und zu einem nachhaltigeren Verkehr beizutragen.

Dazu Yu Zhang, Leiter der Abteilung Deep-Tech, Digital & Life Sciences bei der EIB: «Diese Investition in neue Elektromobilitätslösungen ist ein gutes Beispiel dafür, wie die EIB den Umstieg auf ein nachhaltigeres Verkehrsmodell vorantreibt und gleichzeitig Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union stärkt. Europäische Innovatoren zu unterstützen, die sich wie Stark Future zu Nachhaltigkeit bekennen, ist Teil unseres Fahrplans für die grüne Wende. Wir wollen, dass die Menschen Zugang zu den fortschrittlichsten Verkehrsmitteln haben.»

Aus diesen Statements kann ihr SPEEDWEEK-Autor wahlweise zwei Schlussfolgerungen ziehen: Sie können als verklausulierte Ankündigung interpretiert werden, dass Stark Future sein Modellprogramm um strassenzugelassene Motorräder für den Alltagsgebrauch erweitern wird, ergo den Menschen Zugang zu den fortschrittlichsten Verkehrsmitteln ermöglichen will.

Oder aber die EIB hat nicht mitbekommen, dass das einzige Modell von Stark Future kein Verkehrsmittel, sondern ein Sportgerät ohne Alltagstauglichkeit ist. Daran würde auch eine allfällige Enduroversion mit Strassenzulassung nichts ändern.

Die 1958 gegründete EIB gehört den 27 Mitgliedsländern der EU, die auch für sie haften. Die EIB ist finanziell unabhängig und beschafft sich ihre Mittel an den Finanz- und Kapitalmärkten, hauptsächlich durch Anleihen. Die EIB hat rund 4000 Mitarbeiter und eine Bilanzsumme von 547.331 Mio. €.

Die EIB will nach eigenen Angaben die grüne Wende beschleunigen, Technologieinnovationen vorantreiben, Sicherheit und Verteidigung stärken sowie soziale Infrastruktur und den regionalen Zusammenhalt fördern. Sie setzt sich ein für internationale Entwicklung und die Integration der Kapitalmärkte, um Europas starke globale Präsenz zu sichern. Ihre Prioritäten stehen für Wachstum, Wohlstand, technologischen und sozialen Fortschritt – in den Mitgliedstaaten, in der EU und weltweit.