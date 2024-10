Yamaha: Bei 9 bleibt der Countdown hängen

Der Countdown zum Start der neuen Ära bleibt bei der 9 hängen - was sagt uns das?

In einem Videoschnippsel kündigt Yamaha eine neue Ära an. Diese besteht mit grosser Wahrscheinlichkeit aus einem Supersport-Motorrad mit dem 900er Dreizylindermotor der MT-09.

Zur Ziffer 9 passt auch das Datum, an dem Yamaha mehr verraten will: Am 9. Oktober. Die Modellbezeichnung R9 hat sich Yamaha schon 2021 schützen lassen.

Derzeit ist die Supersport-Modellreihe von Yamaha ohne strassenzugelassenes Spitzenmodell: nach der R6 (600 ccm) gibt es ab dem Modelljahr 2025 auch die legendäre R1 (1000 ccm) nurmehr als Rennstrecken-Motorrad ohne Strassenzulassung. Damit umfasst Yamahas Supersport-Modellangebot mit Strassenzulassung die R125, die R3 (321 ccm) und die R7.

Diese R7 kommt als Spitzenmodell irgendwie nicht so recht in Frage: Aus 689 ccm leistet der Zweizylinder-Reihenmotor überschaubare 73 PS bei 8750/min. Das ist sicher ein Motorrad, das viel Spass machen kann, aber die Konkurrenz wird darob nicht erbleichen und langgezogene Arme haben die Fahrer auch nicht zu befürchten.

Mit einer R9, motorisiert mit dem 890er Motor aus dem Naked Bike MT-09, sähe es etwas besser aus. Mit 119 PS bei 10.000/min und 93 Nm bei 7000/min reisst die MT-09 schon mal anständig voran. Ob Yamaha dem Dreizylinder-Reihenmotor vor dem Einbau in die R9 zusätzlich Leistung einhaucht, darüber wollen wir an dieser Stelle nicht spekulieren, denn schon in wenigen Tagen wissen wir hoffentlich Bescheid.

Die R9 wird auf der Rennstrecke nicht der absolute Überflieger, denn leichter als die MT-09 dürfte sie nicht werden. Somit treffen um die 120 PS auf rund 195 kg. Auf der Land- und Bergstrasse hingegen könnte sie viel Fahrfreude bereiten, mehr als die 1000er Vierzylinder mit einem PS-zu kg-Verhältnis von 1:1. Deren Potenzial lotet im Strassenverkehr nurmehr ein sehr begrenzter Personenkreis, der zudem permanenter Ausdünnung unterworfen ist, voll aus.

Yamaha dürfte Pläne haben, mit einer R9 an der Supersport-WM anzutreten. Ob es dafür eine Edelversion namens R9M oder R9SP geben wird, wird sich zeigen. Eine solche müsste zwingend eine Strassenzulassung haben.

Die am reichhaltigsten ausgestattete MT-09 SP kostet 13.199 Euro, das Basismodell 11.199 Euro. Die R7 steht mit 10.249 in der Liste, ein Aufpreis von 1875 Euro auf das Naked Bike MT-07. Somit könnte man für die Basis-R9 von rund 13.500 Euro, Fehlspekulation des SPEEDWEEK-Autors vorbahlten.