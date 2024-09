Tomasin T500: 500er Zweitakter im aktuellen Fahrwerk

Zum Glück gibt es so unvernünftige Menschen wie Enico Tomasin, der das 500er Projekt zur Kleinserienreife führte

Der Traum aller Zweitakt-Enthusiasten ist in Erfüllung gegangen: Die italienische Manufaktur Tomasin baut einen modernen 500er Zweitakter mit Einspitzung, der ins Chassis der Honda CRF450 passt.

Tomasin Racing R&D ist eine im Motorradrennsport tätige Firma, spezialisiert auf Motortuning und die damit zusammenhängende Elektronik. Der Firmansitz befindet sich in Orgiano bei Vicenza/Italien. Firmeninhaber Enico Tomasin arbeitete während zehn Jahren als Motorenspezialist in der Superbike-WM und der Motocross-WM für Werksteams von Ducati und Honda, bevor er sich 2008 selbständig machte.

Das Angebot von Tomasin Racing umfasst Motorenentwicklung, Motortuning, unter anderem mit eigenen Kolben und Nockenwellen, das Erstellen personalisierter Mappings für Motorsteuerungen und Prüfstandsmessungen.

Enico Tomasin hat die Gebete aller Zweitakt-Enthusiasten erhört und eine moderne Motocross-Maschine mit 500er Zweitaktmotor entwickelt. Der Motorenkit umfasst einen 500er Motor mit aus dem Vollen gefrästen Motorgehäuse, gegossenem Zylinder mit Membraneinlass, Kurbelwelle, Pleuel, Kolben, Auspuffanlage und elektrischer Wasserpumpe. Obendrauf gibt’s Traktionskontrolle, Quickshifter und Mappingschalter. Für diesen Kit verlangt Tomasin 8500 Euro.

Wahlweise bietet Tomasin auch ein zum Einbau passendes Getriebe an, für 2000 Euro Aufpreis. Es kann jedoch auch das Getriebe einer Honda CRF450 eingebaut werden, dieses passt ohne weitere Modifikationen ins Tomasin-Gehäuse.

Der Tomasin-Zweitakter muss darüber hinaus mit weiteren Teilen aus einer Honda CRF450 komplettiert werden: Anlasser, Zündung, Primärtrieb, Kupplung, Schaltwelle und den Deckeln für Schwingrad und Kupplung. In der Praxis bedeutet das: Man muss den Motor einer Honda CRF450 der Jahrgänge 2021 bis 2024 oder 2025 ausschlachten.

Was man hingegen nicht machen muss: Das Chassis der Honda CRF450 modifizieren – der 500er Zweitakter kann einfach reingeschraubt werden. Versierte Mechaniker können mit diesen Komponenten selbst einen einbaufertigen Motor zusammenstellen, ansonsten bietet Tomasin den Aufbau des 500er Zweitakters an, was bei Anlieferung eines 450er Honda-Motors 490 Euro kostet.

Bei Anlieferung einer Honda CRF450 der erwähnten Jahrgänge baut Tomasin mit dem Motorenkit gegen 790 Euro Aufpreis ein fahrbereites Motocross-Motorrad mit 500er Zweitaktmotor. Wer gerade keine passende 450er Honda zur Hand hat, kann bei Tomasin auch die fertig aufgebaute T500 kaufen. Auf Basis einer 2024er Honda CRF450 kostet das 15.490 Euro, mit dem 2025er Jahrgang als Basis sind 16.500 Euro zu kalkulieren.

Wobei sich das Attribut «fahrbereit» oder «fertig aufgebaut» auf die Tomasin T500 bezieht. Ob der Käufer bereit ist, eine Motocross-Maschine mit 500er Zweitaktmotor artgerecht zu bewegen, ist seiner Selbsteinschätzung überlassen. Überforderte Fahrer einer Tomasin T500 zu erkennen, ist einfach: Sie können die Schnallen ihrer Motocross-Stiefel öffnen, ohne sich zu bücken.