Honda CB1000 Hornet: Auch als SP mit Öhlins & Brembo

Neues Naked-Bike von Honda: Die CB1000 Hornet wird es in zwei Versionen geben, als Basisversion und als SP, letztere mit besserem Fahrwerk und 5 PS mehr Leistung.

Mindestens ein halbes Jahr später als angekündigt legt Honda nach und ersetzt die CB1000R durch die CB1000 Hornet, der gleich die CB1000 Hornet SP zur Seite gestellt wird. Es handelt sich um einen unverkleideten Roadster.

Der Stahlrohrrahmen ist neu, darin eingebaut ist der Reihenvierzylinder, der aus der 2017er Fireblade stammt und mit anderen Nockenwellen, Kolben, niedriger Verdichtung und kleineren Drosselklappen für überwiegenden Gebrauch auf Land- und Bergstrassen angepasst ist. Auch die Übersetzungen des Sechgang-Getriebes sind angepasst.

Als Leistungsdaten publiziert Honda 152 PS bei 11.000/min und 104 Nm bei 9000/min. Das ist nun im Vergleich mit dem Vorgängermodell CB1000R nicht der grosse Leistungssprung (+7 PS, Drehmoment identisch), allerdings unter Einhaltung von Euro5+.

Die Standard-Hornet begnügt sich mit nicht einstellbaren Federelementen von Showa und Nissin-Bremsen. Es gibt drei Fahrmodi und zwei weitere frei programmierbare User-Modes, drei Motormodi, drei Motorbrems-Level und eine Wheelie-Kontrolle, dazu ein TFT-Display in üblicher Grösse (Diagonale 5 Zoll) mit Smartphone-Konnektivität und Pfeilnavigation. Das ABS und die vierfach einstellbare Traktionskontrolle funktionieren aber ohne Schräglagen-Sensor.

Die SP-Version kann 157 PS bei 11.000/in und 107 Nm bei 9000/min vorweisen. Das Leistungsplus wird unter anderem durch eine Klappe in der Auspuffanlage erreicht. An der Front ist eine einstellbare Big-Piston-Gabel von Showa verbaut, am Heck ein TTX36-Federbein von Öhlins, selbstredend einstellbar. Brembo steuert Stylema-Bremszangen bei. Dazu ist ein Quickshifter serienmässig verbaut. Die Assistenzelektronik ist identisch, die Gewichtsdifferenz bei 211 bzw. 212 kg vollgetankt im Fahrbetrieb nicht spürbar.

Die Standard-Hornet ist in Grau, Weiss und Rot lieferbar, die SP ausschliesslich in Schwarz. Die Preise stehen noch nicht fest.