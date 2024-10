Yamaha MT-07: So soll sie Bestseller bleiben

Aufwertung an der Front: USD-Gabel, Radial-Vierkolbenzangen

Schwinge und Räder sind leichter - die erweiterte Ausstattung sollte sich nicht in Mehrgewicht niederschlagen

Das Sounddesign haben sie ernst genommen - erkennbar an den Schlitzen in der Tankverkleidung

Den Motor mussten sie überarbeiten, um Euro5+ zu erfüllen. Doch Yamaha hat viel mehr gemacht. Auf das der Mittelklasse-Roadster Yamaha MT-07 weitere zehn Jahre ein Bestseller sei.

Die gute Nachricht: Mit der Erfüllung von Euro5+ ändert sich im Vergleich zum 2024er Modell nichts an den Leistungsangaben des Zweizylinders mit 690 ccm: 73 PS bei 8750/min, 67 Nm bei 6500/min. Ab dem Jahrgang 2025 ist neu eine Assist-Slipperkupplung verbaut. Aber am Sound hätten sie gearbeitet, wie Yamaha berichtet: «Der CP2 hat dank seines ungleichmässigen Zündzeitpunkts bereits einen einzigartigen Sound. Jetzt wurde der Ansaugtrakt so abgestimmt, dass er beim Öffnen der Drosselklappe ein unverwechselbares Knurren erzeugt, insbesondere beim Beschleunigen im mittleren Drehzahlbereich.

Um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, optimierten die Ingenieure die Grösse, Form und Anordnung der Ansaugkomponenten wie Luftfilter, Ansaugkanal, Ansaugtrichter und Ansaugabdeckungen. Der Klangverstärker selbst besteht aus vier Öffnungen an der neuen Tankabdeckung. Diese verstärkt den optimierten Motorsound und leitet die sorgfältig getrimmten Schallwellen zum Fahrer.» Ach ja, CP2: So bezeichnet Yamaha seinen Reihen-Zweizylinder mit 270° Kurbelwellenkröpfung.

Die bessere Nachricht: Das Fahrwerk wurde umfassend aufgewertet. Der Rahmen aus hochfesten Stahlrohren wiegt mit ca. 14,8 kg genauso viel wie der Rahmen der vorherigen MT-07-Generation, hat aber 12 bis 13 % mehr Torsions-, Längs- und Quersteifigkeit zu bieten. Vor allem die Schwingenaufhängung unterscheidet sich deutlich vom alten Modell.

Obwohl der Rahmen dem des Vorgängermodells ähnelt, ist nur der Lenkkopf gleich geblieben. Der Durchmesser und die Dicke der Stahlrohre wurden überarbeitet, ebenso wie die Verstärkungsplatten. Die Änderungen wurden nicht nur vorgenommen, um die Fahreigenschaften der 2025er MT-07 zu verbessern, sondern auch, um die neue elektronische Drosselklappensteuerung YCC-T und das Y-AMT (Getriebe-Automatik) unterzubringen, ohne den Luftfilter oder das Tankvolumen zu beeinträchtigen.

Der stark überarbeitete Rahmen ist mit einer überarbeiteten Schwinge kombiniert. Das asymmetrische Design wurde beibehalten, doch die oberen Flächen wurden abgespeckt, um Gewicht zu sparen und einen moderneren Look zu erzielen und die während die Steifigkeit zu optimieren. Die konventionelle Gabel wurde ersetzt durch eine 41er USD, die zusammen mit den Druckguss-Gabelbrücken ein halben Kilo einspart.

Die Räder sind neu und wurden mit Yamahas patentierter SpinForging-Technik hergestellt. Dieses Verfahren ermöglicht dünnere und damit leichtere Felgen, ohne die Festigkeit zu beeinträchtigen. Das resultiert in einer Einsparung von 480 Gramm pro Rad und demzufolge in flinkerem Handling durch reduzierte Kreiselkräfte. Zu guter letzt kommen bei einer MT-07 auch zum ersten Mal radial montierte Vierkolben-Bremszangen zum Einsatz.

Noch eine gute Nachricht: Die technischen Neuerungen hätten die 2025er MT-07 normalerweise 4,5 kg schwerer gemacht. Doch der 2025er Jahrgang Maschine ist mit 183 kg ein ganzes Kilogramm leichter als das Vorgängermodell.

Der 2025er ist seit der Präsentation anno 2014 die vierte Generation der MT07 und unterscheidet sich dank der neuen Verkleidung und der umgestalteten, bifunktionalen LED-Scheinwerfereinheit klar vom 2024er Modell. Die Sitzposition ist mit einem tiefer angebrachten Lenker, tiefer angebrachten Fussrasten und einem schmaleren Tank etwas sportlicher geworden.

Die MT-07 ist als erste 700er mit Yamahas elektronisch gesteuerter Drosselklappenbetätigung YCC-T – die aus den hubraumstärkeren MT-Modellen bekannt ist – ausgestattet. Diese Ride-by-Wire-Technologie ermöglicht eine Reihe von elektronischen Fahrhilfen.

Die Gasannahme der MT-07 verfügt jetzt über drei YRC-Einstellungen (Yamaha Ride Control), mit denen die Leistungscharakteristik an die Vorlieben des Fahrers und die Strassenbedingungen angepasst werden kann. YCC-T ermöglicht ausserdem die serienmässige zuschaltbare Traktionskontrolle, das Y-AMT-Getriebe und den Einbau von Yamahas Up&Down-Quickshifter als Zubehöroption. Die MT-07 ist ab Werk mit den beiden YRC-Modi Sport und Street ausgestattet. Eine dritte, benutzerdefinierte Einstellung kann vom Benutzer über das TFT-Dashboard oder die kostenlose MyRide-App festgelegt werden.

Der Fahrer kann zwischen drei Leistungskennfeldern und zwei Stufen der Traktionskontrolle wählen sowie den Eingriff abschalten. Der Sportmodus wurde für enthusiastisches Fahren entwickelt, zum Beispiel auf Rennstrecken oder kurvigen Strassen. Sie ist so voreingestellt, dass sie das reaktionsschnellste Leistungskennfeld (PWR1) und eine niedrigere Stufe der Traktionskontrolle (TCS1) bietet. Im Strassenmodus für den Alltagseinsatz entfaltet sich die Leistung weicher (PWR2), zudem ist der Eingriffsgrad (TCS2) hier am höchsten.

In einer dritten Leistungseinstellung (PWR3) ist die Leistungsentfaltung noch sachter. Sie bietet sich für nasses Wetter und schwachen Grip an. Fahrer wählen mit drei Leistungsstufen und drei Traktionsstufen (einschliesslich der Möglichkeit, den Eingriff komplett auszuschalten) das Setup, das ihnen am besten liegt.

Als zweites Modell nach der MT-09 ist die MT-07 mit dem automatisch geschalteten Getriebe Y-AMT erhältlich, das keine manuell betätigte Kupplung mehr hat. In der Einstellung Manuell (MT) wird mit einem wippenartigen Schalter an der linken Lenkerarmatur geschaltet.

Im Modus D wird automatisch geschaltet, wobei Gasannahme, Traktionskontrolle (TCS) und das Schaltverhalten so abgestimmt sind, dass eine gute Allround-Einstellung für alle Bedingungen gegeben ist. Im Modus D+ greift dir Traktionskontrolle später ein und der Motor dreht länger im jeweiligen Gang, um dem Motor sein volles Temperament zu entlocken. Die Version mit Y-AMT ist serienmässig mit einem Tempomat ausgestattet.

Die Yamaha MT-07 des 2025er Jahrgangs wird in drei Farbvarianten erhältlich sein, mit konventionellem Getriebe oder mit automatisierter Getriebeschaltung, mit voller Leistung oder gedrosselt auf A2-konforme 35 kW. Liefertermine und Preise stehen nicht fest.