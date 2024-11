Zontes: Von einem direkt zu drei Zylindern

Die Reise-Enduro Zontes 703F soll noch 2024 nach Europa kommen, ein Roadster und ein Supersportler sollen praktisch fertig entwickelt sein. Eine erste Preisangabe lässt aufhorchen.

Auf der Website von Zontes Germany endet die Modellpalette bei Modellen mit einem 350er Einzylinder. In der Schweiz wird die Reise-Enduro Zontes 703F Adventure mit der Ankündigung «Coming soon» bereits angeboten, zum Preis von Fr. 8990.-, und auch das Supersport-Motorrad Zontes 703RR ist angekündigt, noch ohne Preisangabe. An der Motorradmesse Mailand war am Zontes-Stand zusätzlich die Zontes 703R zu sehen, ein unverkleideter Roadster, unverkennbar abgeleitet vom Supersportler.

Für die stets gut informierten SPEEDWEEK-Leser nicht die ganz grosse Neuigkeit, sie wissen seit mehr als zwei Jahren von der Entwicklung eines Reihen-Dreizylinders bei Zontes. Oder besser gesagt bei Guangdong Tayo Motorcycle Technology, in Europa auch abgekürzt Tayo genannt. Neben Zontes gehören zu Tayo die Marken Haojiang und Kiden, mit denen in Asien einfach aufgebaute Gebrauchs-Motorräder und –Roller gebaut und vertrieben werden.

Wenn die Zontes 703F Adventure wirklich zu diesem Preis mit der vom Schweizer Importeur angekündigten Ausstattung ausgeliefert wird, ist dieses Motorrad ein absoluter Preisschlager.

Der Dreizylinder-Reihenmotor, anhand der Masse 70 x 60,6 mm für Bohrung und Hub nicht als Kopie von Triumph, MV Agusta oder Yamaha identifizierbar, leistet 95 PS bei 10.000/min und 76 Nm bei 7500/min. Die Motorentechnik ist auf der Höhe der Zeit: DOHC-Ventiltrieb, vier Ventile pro Zylinder, Flüssigkeitskühlung, elektronische Benineinspritzung.

Das Fahrwerk ebenfalls: Stahlrohrrahmen, Aluschwinge, Marzocchi-Federelemente, Bremsen von J.Juan, Kreuzspeichenräder, schlauchlose Reifen. Auf der Schweizer Homepage steht die Zontes 703F auf einigen Bildern auf einem 21er Vorderrad, in den technischen Daten ist ein 19er Vorderrad vermerkt.

Als Serienausstattung werden Keyless, elektisch einstellbare Windschutzscheibe, LED-Beleuchtung, TFT-Display 6,75“, Frontkamera aufgeführt, andernorts ist zusätzlich von Heckradar und Quickshifter die Rede. Und das alles, wie erwähnt, für Fr. 8990.-, derzeit 9643 €, und garniert mit drei Jahren Garantie.

Der Supersportler 703RR wie auch der Roadster 703R haben ein Chassis aus Aludruckguss und eine andere Motorversion, die mit 102 PS bei 11.200/min und 74,5 Nm bei 8500/min angegeben ist.