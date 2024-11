Ducati: Neue Panigale V2 und Streetfighter V2

Ducati baut einen neuen V2 ohne Desmo-Ventilsteuerung, dafür mit variabler Ventilsteuerung. Dieser treibt die nun vorgestellten Panigale V2 und Streetfighter V2 an.

Die Ducati Panigale V2 wurde von Grund auf neu entwickelt und basiert nicht bloß auf dem Motor des Spitzenmodells, dessen Hubraum verkleinert wurde. Die Panigale soll die Tradition von Kultmodellen wie der 748, der 848 und der 959 aufgreifen, deren sportliches Flair beibehalten, aber leicht zu fahren sein und Fahrspaß auf der Straße bescheren.

Die neue Panigale V2 ist eine Neukonstruktion, mit neuem 90°-V2-Motor mit 890 ccm und Monocoque-Rahmen (mit einem Gewicht von nur 4 kg), die 17 kg leichter ist als das Vorgängermodell Panigale V2 955 ist und somit die bislang leichteste Ducati Panigale.

Das Design der neuen Panigale V2 lehnt sich an die kürzlich vorgestellte Panigale V4 an, «mit Merkmalen, die die komplexen Oberflächen ihrer Verkleidung in straffe und klare Linien umsetzen und ein aggressives und gleichzeitig elegantes Sportmotorrad definieren». So schön können das nur Italiener formulieren. Durch Luftführung wird den Fahrer Frischluft zugeführt und die heiße Luft aus dem Kühler von ihm weggeleitet.

Die Panigale V2 hat einen LED-Scheinwerfer mit doppeltem Tagfahrlicht. Das Design des Benzintanks soll den Fahrer bei sportlicher Fahrweise unterstützen. Es orientiert sich an der Form der neuen Panigale V4 und wurde so angepasst, dass es perfekt zur neuen mechanischen Basis sowie zur veränderten Ergonomie passt. Die Ergonomie reduziert die Belastung der Handgelenke, erhält aber bei Kurvenfahrten das hervorragende Gefühl für die Frontpartie. Das Heck ist wie bei der MotoGP-Werksrennmaschine komplett verkleidet.

Bei den Entwicklungstests auf der Rennstrecke erreichte die neue Panigale V2 das Leistungsniveau des Vorgängermodells. Dies ist gemäss Ducati auf die Gewichtsreduzierung um 17 kg, ein leichtes und modernes Fahrwerk, eine neue Ergonomie, einen Motor mit hohem Drehmoment und eine verbesserte Fahrbarkeit zurückzuführen, die mit der des Vorgängermodells Panigale V2 955 nicht vergleichbar ist.

Auf der Straße soll die neue Panigale V2 das einfachste und angenehmste Ducati Sportmotorrad sein. Dank einer Sitzposition mit weniger Gewicht auf den Handgelenken, der einfachen Handhabung und des thermischen Komforts wird der Fah rgenuss auf ein neues Niveau gehoben.

Auf der gleichen technischen Basis gibt es auch einen neuen Roadster, genannt Streetfighter V2. Die Formel ist einfach: V2 mit 890 ccm, Panigale-V2-Fahrwerk, 175 kg Gewicht, breiter, hoher Lenker und keine Verkleidung

Die neue V2 ist die leichteste Streetfighter, die je von Ducati entwickelt wurde (18 kg leichter als das Vorgängermodell). Möglich wurde die große Gewichtseinsparung durch den neuen Monocoque-Rahmen, das verbesserte Fahrwerk und den neuen, 90°-V2-Motor. Das Ergebnis ist ein Motorrad, das sehr wendig und gleichzeitig fahrstabil und bei hohen Geschwindigkeiten souverän fährt. Auf der Rennstrecke ist die Streetfighter V2 so schnell wie die Vorgängerversion, doch auf der Straße und im Alltag ist sie deutlich angenehmer zu fahren.

Das Design der neuen Streetfighter V2 greift die typischen stilistischen Merkmale der Streetfighter-Familie auf, das die mechanische Basis des Supersportlers betont, von dem sie abstammt. Der Benzintank, das vollständig verkleidete Heck und die Leichtmetallräder sind die gleichen wie bei der Panigale V2.

Beide Modelle werden vom neuen 90°-V2-Motor mit variabler Einlassventilsteuerung angetrieben, der nach Euro 5+ zugelassen ist und 120 PS bei 10.750/min und 93 Nm bei 8250/min leistet leistet. Sein Gewicht von nur 54,4 kg (-9,4 kg im Vergleich zum Vorgänger Superquadro) macht ihn zum leichtesten Zweizylinder, der je von Ducati produziert wurde.

Seine Drehmomentkurve, bei der 70 % des Maximalwerts bereits bei 3.000/min zur Verfügung stehen, sorgt für großen Fahrspaß auf der Straße. Wer die neuen V2-Modelle auf der Rennstrecke einsetzen möchte, kann die Racing-Auspuffanlage montieren, mit der die maximale Leistung auf 126 steigt. Das Gewicht reduziert sich mit diesem Auspuff um 4,5 kg.

Dank des niedrigen Gewichts von 176 (Panigale) bzw. 175 kg (Streetfighter) fahrbereit ohne Benzin in Kombination mit der Leistung von 120 PS ergibt für beide ein Leistungsgewicht von 0,68 PS/kg. Für beide stehen drei Powermodes zur Wahl: High, Medium und Low (95 PS). Beide Modelle sich in einer 35-kW-Version erhältlich.

Der Rahmen der neuen V2 ist ein leichtes Monocoque, das den Motor als tragendes Element nutzt. Die doppelseitige Schwinge ist von der Hollow Symmetrical-Schwinge der Panigale V4 inspiriert und bietet die gleichen Vorteile in Bezug auf die Fahrstabilität am Kurvenausgang und auf das Fahrgefühl auf der Rennstrecke, wo sie es ermöglicht, das Potenzial von modernen Slicks perfekt zu nutzen.

Die Federelemente sind vollständig einstellbar. Verbaut sind an den Basisversionen Marzocchi-Gabeln und Kayaba-Federbeine. Die V2S-Versionen sind mit Öhlins-Federelementen und einer Lithium-Ionen-Batterie ausgestattet.

Um die Stabilität bei Kurvenfahrten und bei hoher Geschwindigkeit ohne Verkleidung zu gewährleisten, verfügt die Streetfighter V2 über eine 30 mm längere Schwinge als die Panigale V2 und serienmäßig über einen Sachs-Lenkungsdämpfer. Die neuen Gussräder sind mit Pirelli Diablo Rosso IV-Reifen in den Größen 120/70 und 190/55 ausgestattet. Die Brembo-Vorderradbremsanlage besteht aus zwei 320er Scheiben und M50-Monoblock-Bremszangen.

Eine sechsachsige IMU-Inertialplattform unterstützt das Elektronikpaket, das ein Kurven-ABS mit Slide-by-Brake-Funktion, Traktionskontrolle, Wheeliekontrolle, Motorbremskontrolle und Quickshifter umfasst.

Der Charakter des Motorrads kann mit vier Riding Modes (Race, Sport, Road, Wet), die vorkonfigurierte und anpassbare Eingriffsstufen für alle Regelstrategien und das Ansprechverhalten des Motors bieten, angepasst werden.

Das Cockpit besteht aus einem neuen 5-Zoll-TFT-Display mit einer auf Info-Modes basierenden Benutzeroberfläche, die konzeptionell vom System der neuen Panigale V4 abgeleitet ist. Die drei Ansichten «Road», «Road Pro» und «Track» sollen abhängig vom jeweiligen Einsatzgebiet die wichtigsten Informationen mit einer rationalen und umfassenden Anzeige wiedergeben. Das Format der Anzeigen wurde gestrafft, indem die Informationen so weit wie möglich integriert wurden, um ihre Dichte zu reduzieren und somit die Lesbarkeit zu verbessern. Der Drehzahlmesser fungiert zum Beispiel auch als Schaltanzeige. Er leuchtet beim perfekten Zeitpunkt zum Hochschalten grün und wechselt zu rot, wenn die Drehzahl zu hoch ist.

Für die neue Panigale V2 und Streetfighter V2 gibt es eine Reihe von Zubehörteilen, die ihre Performance auf der Rennstrecke steigern oder sie für den Straßeneinsatz vielseitiger machen. Für die Panigale gibt es ein spezielles Rennstrecken-Paket, bestehend aus einer Rennverkleidung, einem Racing-Auspuff, einem Öhlins-Lenkungsdämpfer, einstellbaren Fußrasten mit Karbon-Fersenschutz, einem niedrigeren Lenker, Schutzabdeckungen für den Kupplungs- und Lichtmaschinendeckel sowie Abdeckungen für die Montagepunkte der Spiegel und des Kennzeichenhalters. Jedes Bauteil kann auch separat erworben werden. Der Lap Timer Pro zeigt in Kombination mit dem Info-Mode Track die Rundenzeiten, Zwischenzeiten und Leistungsverbesserungen des Fahrers in Echtzeit an.

Wer die Panigale V2 auf der Straße in vollen Zügen genießen möchte, kann Tempomat, Turn-by-Turn-Navigation, USB-Steckdose zur Stromversorgung eines Smartphones und die TPMS-Reifendrucksensoren nachrüsten.

Ab Ende Januar 2025 werden die neuen Panigale V2 und V2S ausschließlich in Rot bei den Händlern stehen. Die neue Streetfighter V2 wird ab Ende März 2025 erhältlich sein. Die Panigale V2 und die Streetfighter V2 werden als Zweisitzer angeboten, während die S-Versionen als Einsitzer erhältlich sind und optional mit einem Sozius-Kit ausgerüstet werden können. Beide sind auch in einer 35 kW-Version für Motorradfahrer mit dem A2-Führerschein erhältlich. Die Panigale V2 ist ab 16.390 € erhältlich (Schweiz ab Fr. 18.190.-), die Panigale V2S gibt’s gegen 18.890 € (Schweiz ab Fr. ab 20.690.-). Für die Streetfighter V2 sind ab 15.490 € zu berappen (Schweiz ab Fr. 16.690.-), für die Streetfigter V2S ab 17.990 € (Schweiz ab Fr. 19.190.-).