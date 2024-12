Backflip: Es geht auch mit der Yamaha Ténéré

Die wenigsten Fahrer einer Reise-Enduro wollen damit zu einen Backflip-Langstreckenflug abheben. Dank Jérémy Rouanet wissen wir immerhin, dass dieses Manöver physikalisch möglich wäre.

Nachdem versierte Fahrer am Lenker demonstriert haben, was mit der Reise-Enduro Yamaha Ténéré 700 auf Reisen, an Rallies, auf dem Trialgelände und der Motocross-Piste alles möglich ist – und was wir nicht können – setzt Jérémy Rouanet noch einen drauf.

Der Franzose, ehemaliger professioneller Freestyle-Motocrosser, nahm die Herausforderung an, mit einer Reise-Enduro einen Backflip, einen Rückwärtssalto, zu fliegen. Mit einer käuflichen Ténéré 700 Rally Edition, die in den Werkstätten des Ténéré Yamaha Rally Teams vorbereitet wurde, mit einer Reihe von Original-Zubehör und einem Akrapovič-Auspuff, konnte Rouanet den Rückwärtssalto nach einigen Wochen Training perfekt ausführen.

Für einen energischen Absprung und eine sanfte Landung war Rouanets Reisemotorrad mit einer 48er Gabel von KYB, einem TracTive-Federbein, KYTE-Felgen und Michelin Desert-Reifen optimiert. Dank Rouanets Flugmanöver wissen alle Tourenfahrer, zu denen sich auch ihr SPEEDWEEK-Autor zählt , dass wir vom Motorradfahren keine Ahnung haben.