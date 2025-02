Pete Lyons: Auf Du mit Andretti, Stewart & McLaren

​Der US-Amerikaner Pete Lyons arbeitete zur aufregendsten Zeit im Motorsport: in den 60er und 70er Jahren. An der Schreibmaschine so begabt wie mit der Kamera veröffentlicht er nun seine Erinnerungen.

Wenn der zum Ritter geschlagene Sir Jackie Stewart über einen Berichterstatter sagt, «er war einer der besten Journalisten der Formel 1», dann ist das quasi ebenfalls ein Ritterschlag. Der legendäre Schotte, dreifacher Formel-1-Weltmeister, hat diese Worte gefunden für den US-Amerikaner Pete Lyons.

Lyons sagt über seine Zeit im internationalen Spitzenmotorsport: «Ich war ein Wanderer in der rauen Welt des Motorsports, viele Jahre lang, verzaubert davon, was ich sah und hörte und roch, an der Seite der Superstars aus CanAm und Formel 1, aus Sportwagen und IndyCars sowie unzähligen anderen Formen von Racing. Ich habe all dies mit Stift und Kamera eingefangen, mit ungebremster Begeisterung. Es fühlte sich damals einfach richtig und natürlich an, diesen Weg zu gehen.»

Und genau das ist einer der Gründe, wieso «My Travels on Racer Road. Can-Am and Formula 1 in their golden age» ein so vortreffliches Buch geworden ist. Denn Pete war nicht nur auf Du mit den besten Männern am Lenkrad ihrer Zeit, Mario Andretti und Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi und John Surtees, Bruce McLaren und Jim Hall, Denny Hulme und Mark Donohue, er versteht es eben auch, uns Leser den Eindruck zu vermitteln, als stünden wir bei seinen umwerfenden Stories unmittelbar neben ihm.

Teilweise nimmt uns Lyons sogar ins Cockpit mit: Unvergessen seine Reportage, als er sich in den CanAm-McLaren von Peter Revson klemmte, um die gewaltige Power des Papaya-orangenen Rennwagens hautnah zu spüren.



Pete Lyons also: Der 1940 im Bundesstaat New York geborene US-Amerikaner hat mit Schreibblock und Kamera auf allen Kontinenten gearbeitet, für einige der besten Publikationen der Welt – Autosport, AutoWeek, Car and Driver, Racecar, Road & Track, Vintage Motorsport und viele andere mehr.



Pete hat 20 Bücher geschrieben, darunter das preisgekrönte «Shadow: The Magnificent Machines of a Man of Mystery» für Evro Publishing sowie einige Werke über die fabelhafte CanAm-Serie, die in jede Rennbibliothek von Lesern gehören, welche sich für diese wunderbaren Rennwagen interessieren. Überaus lesenswert auch sein Buch über einen der schönsten Formel-1-Rennwagen, den Lotus 72, oder über die Geschichte der Riverside-Rennstrecke.



Kernstück des Buchs ist seine Zeit von ungefähr 1966 bis 1976, mit CanAm und Formel 1 als Schwerpunkten. Wie nur wenige englischsprachige Journalisten verstand es Lyons, nicht nur in Sachen Fakten makellos zu arbeiten, doch vor allem mit seiner lebendigen Sprache den Leser in seinen Bann zu ziehen.



Vielleicht war ihm das Nomaden-Dasein des Motorsport-Berichterstatters vorgegeben, denn schon in frühen Jahren tingelte die Familie kreuz und quer durch die USA, mit einem Vorkriegs-Rolls-Royce. In den späten 50er Jahren wurde ein Vincent-Motorrad zum bevorzugten Fortbewegungsmittel von Pete Lyons.



An der Seite seines Vaters Ozzie Lyons begann Pete als Mitarbeiter der britischen Rennbibel Autosport zu arbeiten, wenige Jahre später war er aus dem festen Kern von Journalisten und Fotografen aus den USA nicht mehr wegzudenken.



Pete Lyons traf nicht nur in seinen Texten den richtigen Ton. Die hartgesottenen Mitglieder der Renngemeinde spürten, dass sie diesem Mann vertrauen konnten, wenn er sich mit Block und Kamera näherte. Lyons gelangen einige der herausragendsten Bilder aus dieser unvergleichlichen Ära, besonders angetan haben es ihm die faszinierenden CanAm-Boliden.



Der Mann auf Achse war mit verschiedenen Autos unterwegs, mit einem Volvo-Kombi, einem Ford-Van, einer flotten Corvette, aber auch mit seiner Honda CB750. Nicht zu vergessen der VW-Bulli, der als Wohnung und Büro zugleich diente.



Leider überlebte das grandiose Konzept der CanAm nicht, und die Formel 1 wurde Jahr um Jahr kommerzieller und politischer. Pete Lyons merkte, dass sich etwas verändert hatte. Er schreibt sehr offen darüber, wieso für ihn die Magnetkraft unseres Lieblingssports nachgelassen hatte.



Pete Lyons gehört zu einer erlesenen Gruppe von wenigen Dutzend Berichterstattern, welche die aufregenden 60er und 70er Jahre aus nächster Nähe erlebt haben und vielfältig einzufangen wussten. Seine Erinnerungen lassen diese Zeit lebendig werden, in unvergleichlicher Sprache und herausragend bebildert.



Dieses Buch wird Sie begeistern.





Das Wichtigste in Kürze



Pete Lyons: My Travels on Racer Road. Can-Am and Formula 1 in their golden age

Mit einem Vorwort von Sir Jackie Stewart

Epilog von Mario Andretti

Aus dem Verlag Evro, England

ISBN: 978-1-910505-87-8

Text in englischer Sprache

Format 24 x 21 cm

560 Seiten

Mehr als 550 Fotos

Für rund 84 Euro im Fachhandel oder direkt bei Evro Publishing