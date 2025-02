Langen Lightspeed: Jetzt noch ein Turbo dran 14.02.2025 - 09:01 Von Rolf Lüthi

© Langen Motorcycles Langen Lightspeed LS12 mit Turbolader: Kleinserie innerhalb der angekündigten Kleinserie von 185 Stück © Langen Motorcycles Produktionsbeginn viertes Quartal 2025: Langen Lightspeed LS12 © Langen Motorcycles Motorradherstellung auf Manufaktur-Stufe bei Langen Motorcycles in Wigan bei Manchester/GB Zurück Weiter

An Enthusiasmus mangelt es nicht: Langen Motorcycles will noch 2025 mit der Produktion eines Muscle Cruisers beginnen – und kündigt eine Kleinserie innerhalb der Kleinserie mit Turbo und 300 PS an.