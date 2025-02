Britisches Ehepaar auf Motorradtour in Iran verhaftet

Das britische Ehepaar Craig and Lindsay Foreman, unterwegs auf zwei Motorrädern durch Iran nach Pakistan, wurden in der iranischen Stadt Kerman verhaftet wegen Verdachts auf Spionage.

Die iranischen Behörden beschuldigen Craig and Lindsay Foreman, sie hätten auf ihrer Motorradtour durch Iran im Auftrag von feindlichen westlichen Geheimdiensten Informationen gesammelt.

Craig and Lindsay Foreman reisten am 30. Dezember 2924 von Armenien kommend in den Iran ein. Sind unterwegs auf einer Triumph Tiger und einer Honda Transalp und planten, Iran in fünf Tagen zu durchqueren und dann nach Pakistan ausreisen. Auf dem letzten Facebook-Post am 3. Januar 2025 in Isfahan beschwor Lindsay Foreman die Menschlichkeit, die allen Völkern gemeinsam ist.

Lindsay Foreman ist Psychologin, ihr Mann Craig Zimmermann. Sie sind beide über 50 Jahre alt. Ihre Reise sollte im Juli 2025 in Brisbane/Australien enden. Festgehalten wird das Ehepaar Foreman in Kerman, rund 700 km südöstlich von Isfahan, 600 km von der Grenze zu Pakistan entfernt. Der britische Botschafter im Iran, Hugo Shorter, konnte das Paar bereits besuchen.