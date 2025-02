Superbike-Treffen im Museum: Zweite Runde

Das zweite Classic Superbike Treffen vom 30. Mai - 1. Juni 2025 steht. Gefeiert wird im Classic Superbikes Museum Gifhorn. Harley Davidson muss allerdings draußen bleiben. Anmeldung erforderlich.

Nach dem ersten Treffen 2019, der Corona Pandemie und dem Umzug in den Glockenpalast ist es endlich wieder so weit: Das Classic Superbikes Museum in Gifhorn veranstaltet das 2. Classic Superbikes Treffen von Freitag, 30.Mai bis Sonntag 1.Juni 2025. Die Anreise ist ab Donnerstag, 29.Mai (Himmelfahrt) möglich.

«DAS Treffen für Fahrer und Liebhaber von Straßen-, Renn-, Spezialmotorrädern und Enduros der 70er bis Anfang 2000er Jahre (alle Modelle ausser Harley Davidson)», werben die Verantwortlichen. «Geboten wird eine tolle Veranstaltung im und auf dem Gelände des Gifhorner Glockenpalastes mit dem Classic Superbikes Museum. Für die gebuchten Teilnehmer all inclusive mit Museumstickets, Ausfahrten, Essen, Trinken, abendlichen Vorträgen, und vieles mehr.»

«Damit diese Veranstaltung für alle Mitwirkenden ihren familiären Charakter beibehält», so der Plan, «und nicht in eine Massenveranstaltung ausartet, begrenzen wir die Teilnehmerzahl auf 150 Personen. Eine Anmeldung zur Teilnahme ist daher zwingend erforderlich über die Homepage des Museums. Die ersten 150 Anmelder werden dabei sein. Für schnell Entschlossene ist ein Hotelkontingent in unmittelbarer Nähe verfügbar.»

Das Classic Superbikes Museum ist an diesen Tagen regulär geöffnet, Tagesbesucher und Schaupublikum sind natürlich herzlich willkommen. Alle weiteren Infos unter www.classic-superbikes.com