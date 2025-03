Yamaha feiert am Sachsenring den 70.Geburtstag

Der Yamaha Racing Heritage Club (YRHC) und seine Mitglieder stehen vom 2. bis 4. Mai 2025 bei der ADAC Sachsenring Classic im Mittelpunkt, um das 70-jährige Jubiläum des Herstellers zu feiern.

Im Jahr 2025 feiert Yamaha Motor Co. Ltd. sein 70-jähriges Bestehen. Wie könnte man diesen wichtigen Meilenstein besser feiern, als einige der Fahrer und Motorräder wieder zusammenzubringen, die dazu beigetragen haben, den Namen des Herstellers groß zu machen? Der Sachsenring, Deutschland Grand Prix-Strecke, ist ein passender Ort für die Feierlichkeiten, denn die Strecke war im Laufe der Jahre Schauplatz vieler Erfolge von Yamaha, darunter 13 GP-Siege in allen Klassen.

Der Rennsport liegt Yamaha im Blut. Nur zehn Tage nach der Gründung des Unternehmens nahm der Hersteller 1955 mit der 125er YA-1, dem ersten Serienmotorrad des Unternehmens, am Mount-Fuji-Bergrennen teil und gewann es. Das erste internationale Rennen, an dem sie teilnahmen, war der 8. Catalina Grand Prix im Jahr 1958, bei dem der japanische Fahrer Fumio Ito auf einer fabrikneuen 250-ccm-YD-Rennmaschine den sechsten Platz belegte.

1961 unternahm Yamaha beim Großen Preis von Frankreich seinen ersten Vorstoß in die Straßenrenn-Weltmeisterschaft. Zwei Jahre später, 1963, sicherte Ito Yamaha beim Großen Preis von Belgien den ersten GP-Sieg, als er mit einer RD56 in der 250-ccm-Klasse antrat. In der folgenden Saison dominierte Phil Read (mit fünf Titeln Yamahas erfolgreichster Fahrer bei den Grand Prix) die 250-ccm-Weltmeisterschaft auf seiner RD56 und holte fünf Siege auf seinem Weg zu Yamahas ersten Fahrer- und Konstrukteurstiteln auf der globalen Bühne.

Read, der leider 2022 im Alter von 83 Jahren verstarb, ist Yamahas erfolgreichster Yamaha-Fahrer auf dem Sachsenring, und sein ältester Sohn Graham, der für Yamaha in den britischen Supersport- und Superstock-Meisterschaften und bei der Isle of Man TT antrat, wird bei der Veranstaltung vor Ort sein, um seinen Vater zu vertreten.

Inspiriert von Reads Triumph dauerte es nicht lange, bis Yamaha in die Welt des Offroad-Rennsports einstieg und 1965 seine erste Motocross-Maschine, die 250-ccm-YX26, für die All Japan Motocross Championship entwickelte. Nach dem Gewinn der Junior- und Senior-250-ccm-Titel in Japan war es an der Zeit, in Europa Rennen zu fahren. Nach einigen Saisons in den Juniorenklassen auf modifizierten DT-1-Motorrädern nahmen sie 1972 erstmals mit der brandneuen YZ637 (250 ccm), YZ639 (360 ccm) und YZ642 (460 ccm, 500 ccm) an der Motocross-Weltmeisterschaft teil.

In diesem Jahr errang Hakan Andersson den ersten Sieg für Yamaha in Schweden und belegte in der 250-ccm-Klasse den zweiten Platz in der Gesamtwertung. In der folgenden Saison gewann er auf der YZM250 (0W12) mit ihrer revolutionären Monocross-Federung sowohl den 250-ccm-Fahrer- als auch den 250-ccm-Hersteller-Titel bei der Motocross-Weltmeisterschaft und etablierte Yamaha damit fest als wichtigen Akteur sowohl im Straßen- als auch im Geländerennsport. Er bewies der Welt Yamahas Rennsport-Tradition und gab den Ton für die kommenden Jahre an.

In den letzten sieben Jahrzehnten hat Yamaha unter anderem 39 Grand-Prix-Weltmeisterschaften (darunter 18 in der Königsklasse), 520 Grand-Prix-Siege (in allen Klassen), zwei Superbike-Weltmeisterschaften, zehn Supersport-Weltmeisterschaften, 234 Siege bei der Isle of Man TT, fünf Langstrecken-Weltmeisterschaften, 35 Motocross-Weltmeisterschaften (in allen Klassen), acht Dakar-Titel in der Motorradklasse sowie weitere 16 Titel in Folge in der Quad-Kategorie und vieles mehr festigen den Ruf des Herstellers als einer der führenden Namen im Motorsport.

Im Einklang mit diesem Rennerfolg wurde die YRHC gegründet, um das Rennsport-Erbe von Yamaha zu feiern, zu bewahren und mit den heutigen Generationen zu teilen. Ihre Mitglieder werden eine wesentliche Rolle bei den Feierlichkeiten spielen. Alle YRHC-Mitglieder wurden eingeladen und über 60 haben ihre Teilnahme aus Ländern wie Frankreich, Italien, Deutschland, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich, Belgien, dem Vereinigten Königreich und den USA bestätigt.

Die legendären Yamaha-Fahrer Steve Baker und Carlos Checa werden ebenfalls an zahlreichen Sessions auf der Strecke teilnehmen und zusammen mit den YRHC-Mitgliedern eine Show für die Fans abliefern. Baker wird auf zwei Maschinen fahren, mit denen er Geschichte geschrieben hat: der YZR750 OW31, mit der er beim Daytona 200 zum Sieg fuhr und auf dem Weg zum ersten Straßenrenn-Weltmeister Amerikas war, als er 1977 die Formel-750-Weltmeisterschaft gewann, sowie der speziell modifizierten TZ250, mit der er in diesem Jahr das Daytona 100-Meilen-Rennen gewann.

Der Spanier Checa, der sieben Jahre lang in der Königsklasse für Yamaha fuhr und dabei 13 Podiumsplätze errang, wird eine YZR500 OWL6 fahren, eine Nachbildung des Motorrads, mit dem er 2001 auf dem Sachsenring Zweiter wurde (hinter seinem Teamkollegen Max Biaggi), eine von zwei, die von den YRHC-Mitgliedern Alex Arletti und Carlo Mattarozzi mit viel Liebe zum Detail gebaut wurden.

YRHC-Mitglieder werden außerdem über 70 legendäre Yamaha-Zweitaktmaschinen mitbringen, die bereit sind, auf der deutschen Rennstrecke zu fahren. Darunter befinden sich Maschinen aus der Zeit von Charles Beijens TD1B von 1965 bis zum Ende der Zweitakt-Ära, mit einer von Claude Hauser gebauten YZR500 OWL9 von 2002. Im YRHC-Bereich im Fahrerlager werden noch mehr historische Rennmotorräder ausgestellt, wie die 1971er TD2B, die speziell von Ferry Brouwer modifiziert und von YRHC-Mitglied Peter Abelman restauriert wurde. Mit dieser Maschine sicherte sich Read auf dem Sachsenring den dritten Platz und holte sich damit den Titel des 250-ccm-Weltmeisters 1971. Außerdem wird die YZ635 ausgestellt, mit der Jarno Saarinen in seiner 250-ccm-Weltmeisterschaftssaison 1972 auf dem Sachsenring den Sieg errang.

Die ADAC Sachsenring Classic, die 2025 ihr zehnjähriges Jubiläum feiert, ist eine der größten Veranstaltungen ihrer Art, und die Rennstrecke in Sachsen, auf der 2022 auch das YRHC stattfand, ist reich an Renngeschichte. Der Sachsenring war auch Schauplatz eines der berühmtesten Momente im Motorradrennsport, als der Westdeutsche Dieter Braun (der 1973 für Yamaha die 250-ccm-Weltmeisterschaft gewann) 1971 beim Großen Preis der DDR in der letzten Kurve einen gigantischen Kampf gegen seine Yamaha-Fahrerkollegen Read und Rodney Gould gewann. Als Braun auf dem Podium stand, wurde die westdeutsche Hymne gespielt und die ostdeutschen Fans sangen mit, trotzten der damaligen Politik und schufen einen Moment, der über den Motorsport hinausging und in die Geschichte einging.

Das ereignisreiche Programm des YRHC bei der ADAC Sachsenring Classic umfasst das ganze Wochenende über Rennstreckensessions, Showrunden und Autogrammstunden. Fans können sich also auf ein unvergessliches Wochenende freuen, an dem die Renngeschichte von Yamaha auf einer der berühmtesten Rennstrecken Deutschlands gefeiert wird.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf der Website der ADAC Sachsenring Classic.

Besitzen Sie ein klassisches Yamaha-Zweitakt-Rennmotorrad und möchten es beim YRHC registrieren? Dann finden Sie heraus, ob Ihr Fahrzeug berechtigt ist, und um anschließend den Registrierungsprozess zu starten.