Ducati Desmo 450MX: Verkauf ab Juni für 12.490 Euro

Am Lenker ist viel mehr dran als je ein Knopf für den Elektrostarter und den Motor-Aus.

Derzeit betreten erstmals potentielle Kunden, die sich für ein echtes Geländemotorrad interessieren, die Räume von Ducati-Händlern. Sie interessieren sich für die Desmo 450MX.

Nach einem Jahr Erprobung in der italienischen Meisterschaft (garniert mit dem Titelgewinn) und dem Aufstieg in die MXGP-WM auf 2025 kommt nun das Serienmotorrad auf den Markt: Ab Juni 2025 soll die Ducati Desmo 450MX an Käufer ausgeliefert werden, zum stolzen Preis von 12.490 €.

Damit siedelt sich die 450er Ducati im oberen Preissegment der käuflicher 450er Motocross-Motorräder an. Die drei japanischen Hersteller Honda, Kawasaki und Yamaha sind 1500 bis 2000 € preisgünstiger, die seit Jahren nicht mehr umfassend weiterentwickelte Suzuki RM-Z gibt’s zum Sonderpreis von 9100 €.

Im Vergleich mit der preislichen Oberklasse aus europäischer Produktion legt man auf eine KTM oder Husqvarna nochmals 300 bzw. 200 Euro drauf. Bei Neueinsteiger Triumph bekommt das Sondermodell TF450-RC um 11.795 €.

Wie viel den Motocross-Fahrern das Alleinstellungsmerkmal «Desmo» wert ist, wird sich zeigen und ebenso, wie gut die für den Vertrieb der Desmo 450MX ausgewählten Ducati-Händler auf den Besuch von Wettbewerbs-orientierten Offroad-Kunden vorbereitet sind.

Daneben debütierte am Wochenende vom 9. März an der italienischen Meisterschaft die Ducati Desmo 250MX, das zweite Motocross-Motorrad von Ducati, dessen Markteinführung auf 2026 vorgesehen ist. Beim Rennsport-Debüt auf der Piste von Ottobiano (Norditalien) steuerte Ducati-Testfahrer Alessandro Lupino die Desmo 250MX auf die Plätze 10 und 2, was einen dritten Gesamtrang ergab.