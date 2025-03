Racing Bulls: Ab sofort mit Esso und Mobil 1

​Der ExxonMobil-Konzern, mit Red Bull Racing in der Formel 1, stellt sich breiter auf und unterstützt mit sofortiger Wirkung auch das Schwester-Team Visa Cash App Racing Bulls.

Der Formel-1-Rennstall «Visa Cash App Racing Bulls» hat am 13. März 2025 eine neue Partnerschaft mit ExxonMobil bekanntgegeben. ExxonMobil wird im Rahmen eines neuen Sponsorings mit den Marken Mobil, Esso und Mobil 1 Kraftstoff- und Schmierstoffpartner von VCARB. Die Zusammenarbeit beginnt mit dem WM-Auftakt in Melbourne (Australien).

Aufbauend auf der etablierten Beziehung zwischen ExxonMobil und dem VCARB-Schwesterteam Oracle Red Bull Racing weitet ExxonMobil sein Sponsoring nun auf VCARB aus und wird massgeschneiderte Kraftstoffe und technische Dienstleistungen bereitstellen.

ExxonMobil ist seit dem allerersten WM-Lauf in Silverstone 1950 in der Formel 1 vertreten. Vor dem Abkommen mit Red Bull Racing hatte der Konzern 21 Jahre lang mit McLaren gearbeitet.

Das hochmoderne Streckenlabor von ExxonMobil und seine erfahrenen Techniker werden 2025 bei jedem Grand Prix vor Ort sein, um sowohl Kraftstoff- als auch Schmierstoffanalysen durchzuführen und so die Einhaltung der FIA-Regeln zu gewährleisten und frühzeitige Anzeichen für den Abbau potenziell kritischer Komponenten zu erkennen.



Während der gesamten Saison 2025 werden die Fans das Branding von Mobil, Esso und Mobil 1 auf dem Rennwagen des Typs VCARB 02 Herausforderer sehen, ebenso wie auf den Fahrer-Overalls von Yuki Tsunoda und Isack Hadjar, dem Team-Kit und dem Garagen-Setup.



Peter Bayer, CEO der Visa Cash App Racing Bulls: «Die Marke Mobil hat eine reiche Motorsport-Historie. Wir haben bereits eine starke Beziehung zu ExxonMobil und freuen uns, unsere Zusammenarbeit zu erweitern, um unsere Leistung in dieser Saison zu verbessern. Diese Erweiterung unterstreicht unser gemeinsames Engagement für bahnbrechende Forschung und neue Technologien sowie die Formel 1 als Höhepunkt des Motorsports und Labor für Innovationen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam neue Meilensteine auf und neben der Rennstrecke zu erreichen und heissen Mobil in unserer Familie willkommen.»



Laurent Mekies, Teamchef der Racing Bulls: «Es ist eine fantastische Nachricht für das Team, unsere Partnerschaft mit ExxonMobil zu vertiefen. Die Formel 1 wird von Tag zu Tag technologischer, und unser Wettbewerbsvorteil hängt von strategischen Partnerschaften wie dieser hier ab. Wir werden nicht nur ihre Weltklasse-Kraft- und -Schmierstoffprodukte einsetzen, sondern auch von der unglaublichen Unterstützung ihrer Labors auf der Rennstrecke und im Werke profitieren, um alle Leistungsgrenzen noch weiter zu verschieben. Es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Formel 1-Forschung den Weg zur Entwicklung neuer Technologien für die Mobilität und die Gesellschaft im Allgemeinen weist.»



«Der Beitritt zu VCARB als Kraftstoffpartner unterstreicht unser Engagement, die Grenzen der Leistung im Motorsport zu erweitern», sagt Katy Howell, Global Sponsorship Manager bei ExxonMobil. «Mit Oracle Red Bull Racing haben wir eine fantastische Beziehung aufgebaut, und diese neue Partnerschaft erweitert nur die Zusammenarbeit, die wir gemeinsam auf der Rennstrecke pflegen werden.»