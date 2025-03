KTM AG: Ab Donnerstag wieder neue Motorräder 17.03.2025 - 10:38 Von Gino Bosisio

© KTM Am 17. März ist in Mattighofen die Produktion wieder angelaufen

Beim Motorradhersteller KTM in Mattighofen wurde am 17. März die Produktion wieder aufgenommen. Am Donnerstag in dieser Woche sollten die ersten Bikes vom Stapel laufen.